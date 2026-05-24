۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

محفل ادبی «شعر وطن» در دلبران برگزار می‌شود

سنندج- همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر، محفل ادبی «شعر وطن» با حضور جمعی از شاعران استان‌های غرب و شمال‌غرب کشور در شهر دلبران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن سالروز آزادسازی خرمشهر، محفل ادبی «شعر وطن» با حضور شاعران برجسته استان‌های کردستان، کرمانشاه، همدان و زنجان در شهر دلبران برگزار می‌شود.

این برنامه فرهنگی و ادبی با محوریت پاسداشت حماسه سوم خرداد و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، صبح روز سه‌شنبه پنجم خردادماه ساعت ۹:۳۰ در کتابخانه عمومی شهر دلبران برگزار خواهد شد.

خرمشهر به عنوان نماد ایستادگی ملت ایران در دوران دفاع مقدس، همواره جایگاه ویژه‌ای در ادبیات مقاومت داشته و برگزاری چنین محافلی فرصتی برای بازخوانی مفاهیم وطن‌دوستی، حماسه و غرور ملی در قالب شعر و ادب فارسی است.

