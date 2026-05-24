به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن سالروز آزادسازی خرمشهر، محفل ادبی «شعر وطن» با حضور شاعران برجسته استان‌های کردستان، کرمانشاه، همدان و زنجان در شهر دلبران برگزار می‌شود.

این برنامه فرهنگی و ادبی با محوریت پاسداشت حماسه سوم خرداد و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، صبح روز سه‌شنبه پنجم خردادماه ساعت ۹:۳۰ در کتابخانه عمومی شهر دلبران برگزار خواهد شد.

خرمشهر به عنوان نماد ایستادگی ملت ایران در دوران دفاع مقدس، همواره جایگاه ویژه‌ای در ادبیات مقاومت داشته و برگزاری چنین محافلی فرصتی برای بازخوانی مفاهیم وطن‌دوستی، حماسه و غرور ملی در قالب شعر و ادب فارسی است.