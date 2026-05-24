برگزاری رویداد «روستا، فرصت آینده» در شهرستان قاینات

به گزارش خبرنگار مهر، حمید عباس‌زاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در رویداد یک روزه «روستا، فرصت آینده»، تجربه‌های موفق روستاهای جهانی اصفهک و خراشاد به‌عنوان نمونه‌هایی الهام‌بخش از احیای هویت، مشارکت جامعه محلی و حرکت از ظرفیت خام به مقصدی شناخته‌شده مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات افزود: تجربه‌های موفق روستای جهانی خراشاد در حوزه احیای صنایع‌دستی (توبافی) و روستای جهانی اصفهک در حوزه احیای بافت تاریخی و رونق گردشگری، حاوی نکات کلیدی و ارزنده در مورد مسیر یک روستا به سمت تبدیل شدن به یک مقصد ماندگار بود.

وی ادامه داد: در بخش آموزشی این رویداد نیز با کارگاه آموزشی توسعه روستایی در خدمت نماینده‌های روستاهای شهرستان‌های قاینات و زیرکوه بودیم و موضوعاتی همچون گردشگری هدفمند، مهندسی مقصد، نقش هویت و روایت در برند روستا و ضرورت بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتال برای معرفی بهتر ظرفیت‌های محلی مطرح شد.

عباس‌زاده یادآور شد: این برنامه گامی بود برای آغاز گفت‌وگویی جدی‌تر درباره آینده روستاها؛ آینده‌ای که در آن، روستا تنها محل عبور نیست، بلکه می‌تواند به مقصدی ماندگار، زنده و ارزش‌آفرین تبدیل شود.