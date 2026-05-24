تصاویر جدید کاوشگر ناسا از مریخ منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، یکی از عکس ها دهانه دو حلقه‌ای «هویگنس» (Huygens) را نشان می‌دهد. سایکی مدت کوتاهی پس گذر از کنار مریخ، این دهانه با قطر ۲۹۰ مایل راعکاسی کرده است.

رنگ های مختلفی که در عکس مشاهده می شود در نتیجه تمایز ترکیبات غبار، شن و بستر صخره ای به وجود آمده هرچند ناسا رنگ عکس ها را بهبود بخشیده است.

کاوشگر «سایکی» همچنین پس از نزدیک ترین گذر از کنار مریخ توانسته عکسی با وضوح بالا از قطب جنوب سیاره بگیرد. قطب جنوب این سیاره منطقه های وسیعی از یخ آب دارد که تمام مدت سال در همین وضعیت باقی می مانند و به شکل نقطه ای درخشان در عکس دیده می شوند.

قبل از آنکه کاوشگر عکس های مذکور را ثبت کند، تصویری ثبت کرد که هلال مریخ را نشان می دهد. این چشم اندازی بود که ابزار فضایی هنگامیکه از بالا به مریخ نزدیک می شد، دیده بود. ناسا اعلام کرده این هلال روشن‌تر و گسترده‌تر از سطح مریخ به نظر می‌رسید، زیرا نور خورشید توسط جو غبارآلود سیاره نیز منعکس می‌شد.

«سایکی» پس از دریافت کمک از مریخ با استفاده از سیستم پیشرانش خورشیدی-برقی خود به سفرش ادامه می دهد. این فضاپیما سفری شش ساله را به سمت سیارکی به همین نام در اکتبر ۲۰۲۳ میلادی آغاز کرد. فاصله بین کاوشگر و مریخ طی گذر از کنار آن حتی از فاصله سیاره تا دو قمر آن کمتر شد و به ۲۸۰۰ مایلی سطح آن رسید. پیش بینی می شود این فضاپیما در ۲۰۲۹ میلادی به مقصد خود برسد و دو سال را صرف مدار زدن و رصد سیارک «۱۶ سایکی» خواهد کرد.