«کاملینا» الگوی جدید کشت دیم در اندیمشک است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر آفرین پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به اینکه این گیاه برای نخستین بار در سطح ۱۵ هکتار از اراضی دیم شهرستان اندیمشک کشت شده است، اظهار کرد: این طرح به منظور تقویت الگوی کشت و توسعه تولید دانههای روغنی در منطقه اجرا شده است.
وی با بیان اینکه میزان عملکرد کاملینا در این شهرستان حدود هزار و ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار برآورد شده است، ادامه داد: دانه کاملینا حاوی ۳۸ تا ۴۲ درصد روغن و ۲۷ تا ۳۲ درصد پروتئین است و بهعنوان منبعی غنی از اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶ شناخته میشود.
مدیر جهاد کشاورزی اندیمشک با اشاره به سازگاری این محصول با شرایط منطقه توضیح داد: کاملینا گیاهی بسیار مقاوم به شوری و خشکی است و با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و چالش کمآبی، گزینهای مناسب برای تغییر الگوی کشت محسوب میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، کاملینا بهعنوان یکی از دانههای روغنی مقاوم به کمآبی و سازگار با شرایط اقلیمی خوزستان، ظرفیت بالایی برای افزایش تولید روغنهای گیاهی دارد و توسعه سطح زیرکشت آن میتواند در کاهش وابستگی به واردات روغن مؤثر باشد.
