کارنامه بورس کالا در هفته گذشته؛ ثبت معاملات میلیاردی طلا و نقره

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بورس کالا، روند معاملات فلزات گرانبها در هفته گذشته نشان‌دهنده تبادلات گسترده در بازار گواهی سپرده و قراردادهای اختیار معامله بوده است.

بر اساس این گزارش، در حوزه نقره، ۷ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۲۲۵ گواهی سپرده معادل ۷ تن و ۱۹۵ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۳ هزار و ۸۶۸ میلیارد تومان دادوستد شد. همچنین ۱۲۵ هزار و ۲۶۵ قرارداد اختیار معامله نیز معادل ۱۲۵ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۱۱.۷ میلیارد تومان در این بازار منعقد شده است.

در بخش طلا نیز، سرمایه‌گذاران ۶ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۹۰۱ گواهی سپرده معادل ۶۴۴ کیلوگرم شمش طلا را به ارزش ۱۶ هزار و ۵۵۶ میلیارد تومان خرید و فروش کردند. علاوه بر این، ۴۲۱ هزار و ۴۰ قرارداد اختیار معامله شمش طلا معادل ۴۲ کیلوگرم طلا به ارزش ۳۰۰.۱ میلیارد تومان در بورس کالا به ثبت رسید.