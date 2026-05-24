۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

کارنامه بورس کالا در هفته گذشته؛ ثبت معاملات میلیاردی طلا و نقره

در هفته منتهی به روزهای اخیر، بیش از ۷ تن نقره و ۶۴۴ کیلوگرم طلا در قالب گواهی سپرده و قراردادهای اختیار معامله در بورس کالا معامله شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بورس کالا، روند معاملات فلزات گرانبها در هفته گذشته نشان‌دهنده تبادلات گسترده در بازار گواهی سپرده و قراردادهای اختیار معامله بوده است.

بر اساس این گزارش، در حوزه نقره، ۷ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۲۲۵ گواهی سپرده معادل ۷ تن و ۱۹۵ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۳ هزار و ۸۶۸ میلیارد تومان دادوستد شد. همچنین ۱۲۵ هزار و ۲۶۵ قرارداد اختیار معامله نیز معادل ۱۲۵ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۱۱.۷ میلیارد تومان در این بازار منعقد شده است.

در بخش طلا نیز، سرمایه‌گذاران ۶ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۹۰۱ گواهی سپرده معادل ۶۴۴ کیلوگرم شمش طلا را به ارزش ۱۶ هزار و ۵۵۶ میلیارد تومان خرید و فروش کردند. علاوه بر این، ۴۲۱ هزار و ۴۰ قرارداد اختیار معامله شمش طلا معادل ۴۲ کیلوگرم طلا به ارزش ۳۰۰.۱ میلیارد تومان در بورس کالا به ثبت رسید.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

