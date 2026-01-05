  1. اقتصاد
معامله ۳.۶ همت شمش نقره در بورس کالا طی یک هفته

در هفته منتهی به ۱۲ دی، بیش از ۸.۹ تن شمش نقره و ۷۳۶ کیلوگرم شمش طلا به ارزشی بیش از ۱۸ همت در بورس کالا معامله شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی روند معاملات شمش نقره در بورس کالا نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۱۲ دی‌ماه، ۸ میلیون و ۷۰ هزار و ۳۴۰ گواهی سپرده شمش نقره، معادل ۸ هزار و ۷۰ کیلوگرم، به ارزش ۳.۲ همت (۳ هزار و ۱۹۹ میلیارد تومان) معامله شد. همچنین ۸۶ هزار و ۳۷۳ قرارداد آتی شمش نقره، معادل ۸۶۴ کیلوگرم، به ارزش ۴۲۳.۴ میلیارد تومان به ثبت رسید.

در همین بازه زمانی، ۷ میلیون و ۲۹۸ هزار و ۷۷۹ گواهی سپرده شمش طلا، معادل ۷۲۹.۹ کیلوگرم طلا، به ارزش ۱۴.۵ همت (۱۴ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان) و ۵ هزار و ۸۹۹ قرارداد آتی شمش طلا، معادل ۵.۹ کیلوگرم، به ارزش ۱۴۹.۸ میلیارد تومان دادوستد شد.

بر این اساس، مجموع معاملات هفته گذشته در بورس کالا به ۸ هزار و ۹۳۴ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۳.۶ همت (۳ هزار و ۶۲۳ میلیارد تومان) و ۷۳۶ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۱۴.۶ همت (۱۴ هزار و ۴۶۴ میلیارد تومان) رسید.

هر گواهی سپرده شمش نقره معادل یک گرم نقره با عیار معاملاتی ۹۹۹.۹ (قسمت در هزار) است و شمش‌های تولید داخل و وارداتی مورد تأیید بورس، امکان تحویل به انبارهای پذیرش‌شده را دارند.

دارایی پایه معاملات گواهی سپرده شمش طلا نیز شمش یک‌کیلوگرمی با حداقل عیار ۹۹۵ است و هر گواهی معادل ۱۰۰ سوت یا ۰.۱ گرم طلا محسوب می‌شود.

اندازه هر قرارداد آتی شمش نقره برابر ۱۰ گواهی سپرده (۱۰ گرم نقره) و هر قرارداد آتی شمش طلا معادل ۱۰ گواهی سپرده (یک گرم طلا) است. حد نوسان قیمت روزانه نیز حداکثر مثبت و منفی ۵ درصد نسبت به قیمت تسویه روز معاملاتی قبل تعیین شده است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

