  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

تحقق پوشش ۹۵درصدی واکسیناسیون سرخک، سرخجه و اوریون در سیستان وبلوچستان

تحقق پوشش ۹۵درصدی واکسیناسیون سرخک، سرخجه و اوریون در سیستان وبلوچستان

زاهدان- دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اجرای طرح تکمیلی واکسیناسیون سرخک، سرخجه و اوریون و تزریق بیش از ۱۶۲ هزار دوز واکسن، به پوشش ۹۵ درصدی در جمعیت هدف در استان سیستان و بلوچستان دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرادی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از کسب رتبه برتر کشوری این دانشگاه در طرح تکمیلی واکسیناسیون سرخک، سرخجه و اوریون خبر داد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با ثبت پوشش ۹۵ درصدی و تزریق بیش از ۱۶۲ هزار دوز واکسن به کودکان، در میان ۱۵ دانشگاه علوم پزشکی کشور به جایگاهی برتر دست یافته است.

وی با اشاره به دشواری‌های اجرای این طرح در مناطق صعب‌العبور و پهناور تحت پوشش دانشگاه، اظهار کرد: این موفقیت ارزشمند حاصل تلاش شبانه‌روزی و جهادگونه تمامی همکاران در ستاد معاونت بهداشت، شبکه‌های بهداشت و درمان، مراقبان سلامت و بهورزان پرتلاش خط مقدم بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با قدردانی از همه عوامل اجرایی این طرح افزود: تصویر لبخند سلامت کودکان این سرزمین، بهترین پاداش برای کسانی است که در سخت‌ترین شرایط جوی و جغرافیایی، مسئولیت سنگین صیانت از جامعه در برابر بیماری‌های واگیردار را بر عهده داشتند.

میرادی در پایان با تاکید بر اینکه این دستاورد، نویدبخش ارتقای امنیت پایدار سلامت در منطقه است، از خدمات گروه بیماری ها، پشتیبانی، زنجیره سرد و رانندگان متعهدی که در انتقال ایمن واکسن‌ها و تجهیزات نقشی موثر ایفا کردند، به‌طور ویژه تقدیر کرد.

کد مطلب 6839510

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها