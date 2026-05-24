محسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عصر روز دوم خرداد ماه ۱۴۰۵، ایستگاه هواشناسی «کهورک» با ثبت دمای ۴۶ درجه سلسیوس به عنوان گرمترین نقطه کشور شناخته شد؛ این در حالی است که روند افزایش تدریجی دما همچنان در پهنه سیستان و بلوچستان تداوم دارد.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر اظهار داشت: در شبانهروز گذشته، علاوه بر کهورک، ۱۸ ایستگاه هواشناسی در سطح استان دمای بالای ۴۰ درجه سلسیوس را ثبت کردند.
وی افزود: پس از کهورک، ایستگاه دلگان با دمای ۴۵ درجه و ایستگاههای بمپور، میرجاوه و ایرانشهر با دمای ۴۴ درجه سلسیوس، در ردههای بعدی گرمترین نقاط استان قرار گرفتند. همچنین شهر زاهدان نیز با رسیدن به دمای ۳۸ درجه سلسیوس در گرمترین ساعات روز، شاهد افزایش یکدرجهای دما نسبت به روز قبل بوده است.
وی در پایان با تأکید بر لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی، تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و افزایش محسوس دما، از هماستانیهای عزیز درخواست میشود با مدیریت مصرف برق، بهویژه در ساعات پیک، و تنظیم دمای وسایل سرمایشی، در پایداری شبکه توزیع انرژی و عبور از این شرایط همراهی کنند. گفتنی است روند افزایشی دما در روزهای آتی همچنان در سطح استان تداوم خواهد داشت.
نظر شما