به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عباسی ظهر یکشنبه به خبرنگاران اظهارکرد: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق چوب و حفظ عرصههای ملی، مأموران یگان حفاظت شهرستان میرجاوه با همکاری پلیس امنیت عمومی و با اخذ دستور قضایی، موفق به شناسایی و ضبط محمولههای قاچاق گونه ارزشمند «تاغ» شدند.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان با اشاره به جزئیات این عملیات گفت: این اقدام در پی رصد دقیق مبادی حساس شهرستان میرجاوه و با بهرهگیری از اشراف اطلاعاتی برنامهریزی شد؛ بهطوریکه نیروهای گشتی به چندین دستگاه خودروی تویوتا که با پلاکهای مخدوش در حال تردد بودند، مشکوک شدند.
وی ادامه داد: پس از یک عملیات تعقیب و گریز نفسگیر و با سرعت عمل مأموران، خودروهای مذکور در عملیاتهای جداگانه متوقف و در بازرسی از آنها، مقادیر قابلتوجهی چوب درختان ممنوعالقطع تاغ کشف و ضبط شد.
وی خاطرنشان کرد: متخلفان پس از تکمیل پرونده و طی مراحل قانونی، برای سیر مراحل قضایی به دادسرا معرفی شدند و خودروهای توقیفی نیز در اختیار مراجع انتظامی و قضایی قرار گرفت.
عباسی با تأکید بر عزم جدی این یگان برای مقابله با سودجویان عرصه منابع طبیعی، از مردم درخواست کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قطع یا حمل غیرمجاز چوب، مراتب را بلافاصله از طریق شمارههای تماس یگان حفاظت گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم در کوتاهترین زمان انجام شود.
