به گزارش خبرگزاری مهر امید محبیاصل اظهارکرد: در راستای سیاستهای کلان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و با هدف ارتقای سطح آمادگی حرفهای فعالان صنعت گردشگری، مجموعهای از کارگاههای آموزشی تخصصی با محوریت مدیریت بحران، تأمین منابع و لجستیک در شرایط بحرانی و همچنین حمایت و توسعه کسبوکارهای روستایی و محلی در صنعت گردشگری در استان البرز برگزار شد.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: این برنامههای آموزشی در روزهای ۲۸ و ۲۹ اردیبهشتماه به مدت هشت ساعت برای هر یک از دورهها برگزار شد و با استقبال جمعی از فعالان، بهرهبرداران، مدیران تأسیسات گردشگری و علاقهمندان حوزه گردشگری همراه بود.
وی تصریح کرد: در بخش نخست این دورهها مباحث مرتبط با مدیریت بحران در صنعت گردشگری از جمله نحوه تصمیمگیری در شرایط اضطراری، مدیریت منابع محدود، طراحی سناریوهای واکنش سریع و همچنین اصول تأمین منابع و لجستیک در زمان وقوع بحران مورد بررسی قرار گرفت. این مباحث بهگونهای طراحی شده بود که شرکتکنندگان بتوانند در شرایط واقعی از راهکارهای عملی و کاربردی بهرهمند شوند.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز گفت: در بخش دوم نیز تمرکز ویژهای بر حمایت و توسعه کسبوکارهای روستایی و محلی در زنجیره ارزش گردشگری صورت گرفت. در این بخش تلاش شد تا نقش جوامع محلی در توسعه گردشگری پایدار، ظرفیتهای بومی، و همچنین شیوههای ایجاد و تقویت کسبوکارهای خرد و کوچک در مناطق روستایی به صورت عملیاتی مورد بررسی قرار گیرد.
محبیاصل توضیح داد: استفاده از اساتید مجرب، بهرهگیری از روشهای نوین آموزشی و رویکرد تعاملی در برگزاری کارگاهها، از جمله عواملی بود که موجب افزایش اثربخشی این دورهها شد. بر اساس بازخوردهای دریافتشده از شرکتکنندگان، محتوای ارائهشده کاملا کاربردی و منطبق با نیازهای واقعی فعالان حوزه گردشگری ارزیابی شده است.
وی تصریح کرد: تداوم برگزاری چنین دورههایی میتواند به شکلگیری یک نظام آموزشی منسجم در حوزه گردشگری استان منجر شود؛ نظامی که در آن آموزش فقط محدود به انتقال دانش نظری نباشد بلکه مهارتمحوری و حل مسئله در اولویت قرار گیرد. این موضوع در نهایت به ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و افزایش رضایت گردشگران داخلی و خارجی منجر خواهد شد.
این مسئول در ادامه با اشاره به تغییرات پرشتاب در عرصه گردشگری داخلی و بینالمللی، اظهارکرد: صنعت گردشگری امروز به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورها نقشآفرینی میکند. در چنین شرایطی مواجهه با بحرانهای پیشبینینشده و نوسانات محیطی نیازمند برنامهریزی دقیق، آموزش مستمر و ارتقای سطح مهارتهای مدیریتی فعالان این حوزه است.
محبیاصل با تأکید بر اینکه مفهوم تابآوری در گردشگری به یکی از محورهای اصلی برنامهریزیهای جدید تبدیل شده است، افزود: تجربه سالهای اخیر نشان داده است که صنعت گردشگری بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر عوامل بیرونی از جمله بحرانهای اقتصادی، محدودیتهای زیرساختی و شرایط غیرمترقبه قرار دارد. از این رو توانمندسازی منابع انسانی و ارتقای دانش تخصصی آنان یک ضرورت اجتنابناپذیر در مسیر توسعه پایدار این صنعت است.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت به توسعه گردشگری اظهارکرد: آینده صنعت گردشگری در گرو سرمایهگذاری بر روی منابع انسانی توانمند، ارتقای دانش تخصصی و تقویت زیرساختهای آموزشی است. بدون تردید، استمرار چنین برنامههایی میتواند نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه پایدار گردشگری، افزایش تابآوری اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی جوامع محلی در استان البرز ایفا کند.
