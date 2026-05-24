به گزارش خبرنگار مهر، هنر ملی ایرانیان یعنی «خوشنویسی» در تاریخ پر از زیبایی خود، با حمایت صاحبان صنعت و فناوری و تولید در هر زمانه‌ای استمرار پیدا کرده است و پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای را در این عروس هنرهای ایرانی دیده‌ایم. با همین نگاه، آثار هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران را که بی‌شک چکیده بهترین آثار هنری خوشنویسی در قالب‌های نستعلیق و شکسته نستعلیق و نسخ و ثلث در ۲ سال اخیر است، در ابعاد و اندازه متنوع، در موسسه صبا فرهنگستان هنر، از روز شنبه دوم خرداد به نمایش گذاشته شد.

هشتمین دوسالانه خوشنویسی ایران، روز ۱۷ دی ۱۴۰۴ در قزوین به کار خود پایان داد. این دوسالانه که به یاد سیدعلی‌اکبر گلستانه خوشنویس برجسته خط شکسته نستعلیق برگزار شد، میزبان بیش از ۸۰۰ هنرمند از سراسر کشور بود که حدود ۱۰۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال کرده بودند. در نهایت، ۲۸۰ اثر برای نمایشگاه نهایی و داوری انتخاب شدند.

بر این اساس، آثار برگزیده و راه‌یافته به دوسالانه هشتم، حالا در گالری‌های موسسه صبا فرهنگستان هنر تهران به منظور نمایش و فروش این آثار به نمایش گذاشته شده است. تغییر محل نمایشگاه آثار این دوسالانه از قزوین به تهران، نشان‌دهنده رویکرد جدید در سیاستگذاری‌های کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی این اقدام را فرصتی برای تمرکززدایی و میزبانی استان‌های مختلف از آثار منتخب و تراز اول جهانی برشمرد.

آیدین مهدی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این رویداد پس از پشت سر گذاشتن وقایع دی‌ و آغاز دوران جنگ تحمیلی رمضان، اکنون در سومین گام اجرایی خود به ثمر نشسته است، بر لزوم بازدید عمومی از این گنجینه هنری تاکید کرد.

در متن دعوتنامه‌ای که ارسال شده، بر خرید این آثار تاکید شده بود و این نکته، یکی از نقاط عطف این دوره محسوب می‌شود و همچنین رسمیت پیدا کردن فروش آثار که به گفته مسئولان، تلاشی برای تغییر نگرش اقتصادی به هنر خوشنویسی محسوب می‌شود. همزمان با افتتاحیه، استقبال خریداران منجر به فروش نزدیک به یک‌سوم آثار شد.

مهدی‌زاده در این مورد تصریح کرد: قیمت‌ها، از مبالغ پایه پنج میلیون تومانی تا میانگین ۵۰ میلیون تومان، همگی با نظر مستقیم صاحبان آثار ثبت شده‌اند تا استقلال هنرمندان در تعیین ارزش مادی کارشان حفظ شود. اما با وجود افق‌های روشن در حوزه فروش، سایه مشکلات اقتصادی و شرایط جنگی بر سر فعالیت‌های هنری سنگینی می‌کند.

به گفته مدیرکل هنرهای تجسمی، با وجود کمبودهای مالی و تورم فزاینده، عزم دولت بر اجرای تقویم هنری و برگزاری دوسالانه‌های نقاشی، سفال و سرامیک جدی است اما در کنار این مباحث اجرایی، گلایه‌هایی نیز نسبت به انفعال انجمن‌های هنری در دوران جنگ رمضان مطرح شده است.

مهدی‌زاده در پایان گفت: در کشاکش یک جنگ تمام‌عیار فرهنگی که در آن چهره‌های شاخص فرهنگی هدف ترور قرار گرفته‌اند، سکوت انجمن‌ها قابل تامل است. ریشه این سکوت و فاصله گرفتن از فضای تأثیرگذاری را در عواملی چون محدودیت‌های فضای مجازی، تفرقه درونی میان هنرمندان تجسمی و سختی‌های ابراز نظر می دانم اما در نهایت این وضعیت پایدار نخواهد بود و به زودی شاهد انسجام دوباره جامعه هنری خواهیم بود.

