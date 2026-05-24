۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

عقب‌نشینی نرخ ارز در مرکز مبادله؛ کاهش قیمت دلار و تتر

در معاملات امروز یکشنبه سوم خردادماه، نرخ ارز در مرکز مبادله ایران و بازار آزاد با روند کاهشی همراه شد و به تعادل‌بخشی نسبی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، معاملات امروز یکشنبه سوم خردادماه روند متفاوتی را نسبت به روز گذشته تجربه کرد. بر اساس آخرین داده‌های تالار حواله، نرخ دلار آمریکا در بازار امروز به ۱۴۸ هزار و ۹۷ تومان کاهش یافت.

همچنین نرخ درهم امارات که در معاملات پیشین با افزایش همراه بود، امروز با افت قیمت به ۴۰ هزار و ۳۲۶ تومان رسید. در سوی دیگر این سبد ارزی، یورو نیز مسیر کاهشی خود را ادامه داد و با قیمتی معادل ۱۷۱ هزار و ۸۸۳ تومان معامله شد.

بررسی روند تغییرات در تالار حواله نشان می‌دهد که این نوسانات در چارچوب مدیریت عرضه و تقاضای تجاری و تنظیم جریان‌های ارزیِ مرتبط با تجارت خارجی قرار دارد. فعالان اقتصادی این جابه‌جایی‌های قیمتی را بازتابی از تعادل‌بخشی به تراز ارزی در تالار حواله می‌دانند که در پی تنظیم متوازن نرخ‌ها با نیازهای واقعی بازار رخ داده است.

هم‌زمان، تتر نیز در بازار آزاد امروز با عقب‌نشینی از نرخ‌های اوج، در محدوده ۱۶۸ هزار تومان قرار گرفت. فعالان بازار، این اصلاح قیمت را ناشی از تغییر در روند عرضه و تقاضا در بازه معاملاتی ۲۴ ساعت گذشته ارزیابی می‌کنند.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

