به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، در مراسم گرامیداشت سوم خرداد، با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، شهدای حاج عمران، شهدای آزادسازی خرمشهر و شهدای مقاومت، به بیان نقش ممتاز مردم لرستان در تاریخ انقلاب اسلامی پرداخت.

تقدیم بیش از ۲۰۰ شهید از لرستان در عملیات آزادسازی خرمشهر

شاهرخی با اشاره به عملیات‌های غرورآفرین دوران دفاع مقدس افزود: در روز سوم خرداد و عملیات آزادسازی خرمشهر، بیش از ۲۰۰ نفر از رزمندگان لرستانی به شهادت رسیدند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان ادامه داد: در عملیات حاج عمران نیز شمار زیادی از فرزندان این استان مجروح و جانباز شدند، به‌گونه‌ای که برخی تصور می‌کردند سپاه حضرت ابوالفضل(ع) دیگر توان بازسازی نخواهد داشت، اما همین سپاه مقتدر تنها چند ماه بعد به لشکر تبدیل شد و در عملیات کربلای چهار توانست مأموریت خود را با موفقیت انجام دهد.

وی ادامه داد: در حالی که برخی لشکرهای بزرگ کشور نتوانستند به اهداف تعیین‌شده برسند، رزمندگان لشکر حضرت ابوالفضل(ع) با اخلاص، ایمان و روحیه ایثار توانستند خطوط دشمن را بشکنند و به اهداف عملیات دست یابند.

رمز موفقیت رزمندگان لرستان؛ اخلاص

شاهرخی با نقل خاطره‌ای از شهید حجت‌الاسلام والمسلمین میثمی گفت: پس از موفقیت رزمندگان لرستان در عملیات، فرماندهان به دنبال علت این پیروزی بودند و شهید میثمی در پاسخ گفت «خداوند موفقیت را به زور بازو نمی‌دهد، بلکه به اخلاص عطا می‌کند» و همین روحیه اخلاص بود که موجب نصرت الهی برای فرزندان لرستان شد.

امام جمعه خرم‌آباد با اشاره به ثبت روز اول خرداد به عنوان «روز مقاومت ملی مردم استان لرستان» بیان کرد: مردم لرستان همواره در روزهای سخت و سرنوشت‌ساز ایران اسلامی در میدان حضور داشته‌اند و مقام معظم رهبری نیز درباره رزم مردان لر فرمودند: «رزم مردان لر بیش از آنکه شنیدنی باشند، دیدنی هستند.»

عزت ملت ایران؛ نتیجه پایبندی به فرهنگ دینی

شاهرخی با تأکید بر ضرورت تقویت باورهای دینی در جامعه اظهار داشت: آنچه فرزندان این ملت را در میدان‌های خطر و زیر آتش دشمن مقاوم نگه داشته، ایمان، عمل صالح و فرهنگ اسلامی است و اگر ارزش‌های دینی در وجود جوانان نهادینه شود، ملت ایران همواره مقتدر خواهد ماند.

وی حضور مردم در صحنه‌های انقلابی، مذهبی و ملی را عامل اقتدار کشور دانست و افزود: حضور در خیابان، مساجد، نمازهای جمعه، یادواره‌های شهدا و صحنه‌های اجتماعی، جلوه‌ای از مقاومت ملت ایران است و همین حضور مردمی دشمن را ناکام گذاشته است.

نیروهای مسلح مقتدر؛ پاسخ سخت و پشیمان‌کننده به دشمن

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده‌اند که اگر دشمن مرتکب خطایی شود، پاسخ سخت و پشیمان‌کننده‌ای دریافت خواهد کرد و ملت ایران نیز با روحیه مقاومت، هیچ‌گاه از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

شاهرخی با بیان اینکه مسیر مقاومت، مسیر صبر و استقامت است، گفت: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس با مقاومت به پیروزی رسیدیم، امروز نیز با تاب‌آوری و ایستادگی به اهداف بزرگ ملت ایران دست خواهیم یافت.

هشدار به دشمن؛ پاسخ سخت در صورت خطای مجدد

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان افزود: این رئیس‌جمهور احمق آمریکا عاشق نفت و گاز است و به او پیغام داده‌اند که اگر دچار خطای محاسباتی شود، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و منابع نفتی و گازی آنان در تیررس نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت و آمال و آرزوهای آمریکا در آتش خشم ملت‌های منطقه خواهد سوخت.

مقاومت در میدان؛ معنای خسته نشدن ملت ایران

شاهرخی بیان کرد: مقاومت در میدان به معنای خسته نشدن است و ملت ایران همان‌گونه که هشت سال دفاع مقدس را با ایستادگی پشت سر گذاشت، امروز نیز آماده حضور و مقاومت در میدان است.

جمهوری اسلامی ایران هیچ اعتمادی به شیطان بزرگ ندارد

نماینده ولی‌فقیه در لرستان تأکید کرد: مقاومت نیروهای مسلح یعنی آمادگی برای پاسخ قاطع به هرگونه تهدید و مقاومت در عرصه مذاکره نیز به این معناست که جمهوری اسلامی ایران هیچ اعتمادی به گفته‌ها و نوشته‌های شیطان بزرگ ندارد و تکیه ملت ایران تنها بر خداوند، مقام معظم رهبری، مردم و توان نیروهای مسلح کشور است.

شاهرخی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به دیدار یکی از افراد با مقام معظم رهبری، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سلامت کامل، با نشاط، نورانیت، شجاعت و درایت کامل امور کشور را مدیریت می‌کنند و در تصمیم‌گیری‌های حساس، با دقت، قاطعیت و منطق عمل می‌کنند.

امام جمعه خرم‌آباد افزود: باید خداوند متعال را به خاطر نعمت وجود رهبری حکیم و ملتی مقاوم و وفادار شاکر باشیم و یقین داشته باشیم که آینده از آن ملت بزرگ ایران اسلامی خواهد بود.