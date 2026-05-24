مدیرکل غله لرستان اعلام کرد:آمادگی کارخانجات آرد برای خرید تضمینی گندم

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دارابی ظهر یکشنبه در نشست مشترک با اعضای انجمن کارخانجات آرد استان با اشاره به اهمیت استراتژیک فصل خرید گندم، اظهار داشت: تمهیدات لازم برای تجهیز و آماده‌سازی مراکز خرید گندم وابسته به کارخانجات آرد استان اندیشیده شده است تا کشاورزان در روند تحویل محصول خود با مشکلی مواجه نشوند.

کارخانجات آرد نقش محوری در چرخه تأمین نان استان دارند

مدیرکل غله لرستان با تأکید بر اینکه کارخانجات آرد نقش محوری در چرخه تأمین نان استان دارند، افزود: آمادگی این مراکز برای دریافت گندم با کیفیت و استاندارد، از اولویت‌های اداره‌کل غله در سال جاری است و نظارت‌های لازم بر فرآیند خرید اعمال خواهد شد.

پیگیری آزادسازی قیمت سبوس

دارابی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آزادسازی قیمت سبوس پرداخت و تصریح کرد: پیگیری مصوبات دولت در این خصوص با هدف ایجاد شفافیت در بازار و حمایت از زنجیره تولید آرد و نان در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل غله لرستان ابراز امیدواری کرد که با اجرای دقیق این مصوبات، بخشی از چالش‌های اقتصادی واحدهای تولیدی آرد برطرف شده و شاهد تعادل بهتری در عرضه و تقاضای سبوس باشیم.

در این جلسه، مدیران انجمن کارخانجات آرد استان لرستان نیز ضمن بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود در خصوص فرآیند خرید و مسائل مربوط به تأمین نهاده‌ها، بر همکاری حداکثری با اداره‌کل غله برای موفقیت در طرح خرید تضمینی گندم تأکید کردند.