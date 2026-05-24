به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در آیین گرامیداشت حماسه فتح خرمشهر با پاسداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و والامقام دفاع مقدس، شهدای عملیات بیت المقدس حماسه آزادسازی خرمشهر و شهدای جنگ تحمیلی اخیر به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، این مناسبت را به خانواده شهدا، ایثارگران و آزادگان تبریک گفت.

استاندار بوشهر با تسلیت سالروز شهادت امام محمد باقر علیه السلام خاطر نشان کرد: سوم خرداد یادآور حماسه‌ای سترگ و ماندگار در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است، روزی که ایمان، وحدت، ایثار و مقاومت ملت بزرگ ایران در سایه رهبری حکیمانه امام خمینی(ره) به فتحی عظیم و غرورآفرین انجامید و خرمشهر قهرمان پس از مدتی اشغال و مظلومیت، آزاد شد.

زارع تصریح کرد: این روز بزرگ که در تقویم ملی ما ایرانیان به نام روز مقاومت، ایثار و پیروزی نامگذاری شده، نماد اقتدار ملی، روحیه جهادی و تجلی اراده پولادین مردمانی است که با نثار جان خویش، عزت، استقلال و سرافرازی این سرزمین را پاس داشتند.

رئیس شورای تامین استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: بی‌تردید فتح خرمشهر تنها یک پیروزی نظامی نبود، بلکه نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس و جلوه‌ای از نصرت الهی و همبستگی ملت ایران بود.

وی اضافه کرد: امروز در مسیر پیشرفت، آبادانی و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی، بیش از هر زمان دیگر نیازمند حفظ وحدت، تقویت اتحاد و انسجام و وفاق ملی و ترویج فرهنگ ایثار مقاومت و روحیه جهادی هستیم.

استاندار بوشهر بیان کرد: فرهنگ ایثار و مقاومت، سرمایه ارزشمند کشور برای عبور از مشکلات و دستیابی به پیشرفت و توسعه و تعالی کشور به شمار می‌رود.

زارع افزود: سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر، یک پیام واضح و روشن دارد و آن اینکه، ملتی که به قدرت لایزال الهی اتکا کند، با وحدت کلمه، انسجام و وفاق ملی در راستای عزت و سربلندی خودش، همواره پیروز است.