حجتالاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت سالروز حماسه ماندگار سوم خرداد و آزادی خرمشهر اظهار کرد: همزمان با سالروز این پیروزی بزرگ و غرورآفرین، هشتاد و پنجمین اجتماع بزرگ و مردمی «نحن منتقمون» با حضور پرشور مردم ولایتمدار و انقلابی کرمانشاه برگزار میشود.
وی با تاکید بر ضرورت زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدای گرانقدر دوران دفاع مقدس افزود: این تجمع بزرگ و حماسی مردمی، به نیت پاسداشت مجاهدتها و ایثارگریهای شهدای والامقام استان کرمانشاه در جریان عملیات غرورآفرین بیتالمقدس که منجر به فتح خرمشهر شد، برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به جزئیات این برنامه معنوی تصریح کرد: اجتماع این هفته مردم شریف کرمانشاه، به طور ویژه مزیّن به نام و یاد ۸ شهید سرافراز این دیار است که در مسیر آزادسازی خاک پاک خرمشهر، جان خود را فدای اسلام، آرمانهای انقلاب و امنیت میهن اسلامی کردند.
عبدی در ادامه به معرفی این شهدای والامقام پرداخت و عنوان کرد: در این مراسم باشکوه، یاد و خاطره شهیدان والامقام «رسول سلیمانی»، «شهسوار امامی»، «عزیزقلی اعظمی» و «علی نیاز ندیمی» به عنوان بخشی از سندهای افتخار و ایستادگی مردم قهرمان استان کرمانشاه در جبهههای حق علیه باطل گرامی داشته میشود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: همچنین تجلیل از مقام شامخ شهیدان «فرزاد واحدی»، «محبعلی شکری»، «مرتضی حسنی» و «مصطفی پرویزی» از دیگر بخشهای این اجتماع معنوی خواهد بود تا بار دیگر با آرمانهای مطهر این کبوتران خونینبال و ایستادگی در مسیر مقاومت تجدید پیمان شود.
نظر شما