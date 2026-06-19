مطورزاده: ملت ایران با وحدت و مقاومت توطئه دشمنان را خنثی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مطورزاده پیش از ظهر امروز جمعه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تحولات اخیر منطقه و نقش ملت ایران در عبور از بحران‌ها، اظهار کرد: کشورهایی که خود سابقه اقدامات تروریستی دارند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به ناحق در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده‌اند.

وی افزود: دشمنان با اعمال تحریم‌های ظالمانه در حوزه‌های بانکی، دارویی و سایر بخش‌ها، تلاش کردند ملت ایران را تحت فشار قرار دهند اما مردم با ایمان، ایستادگی و مقاومت خود از این شرایط عبور کردند و برگ دیگری از تاریخ پرافتخار ایران اسلامی را رقم زدند.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش رهبری و انسجام ملی در عبور از تهدیدها، گفت: مقاومت ملت ایران و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، موجب سربلندی کشور شد و دشمنان را در دستیابی به اهدافشان ناکام گذاشت.

مطورزاده با اشاره به شرایط دشوار روزهای نخست جنگ اخیر بیان کرد: در کشوری که فرماندهان و مسئولان عالی‌رتبه در مدت کوتاهی به شهادت برسند و همزمان مراکز مختلف هدف حملات قرار گیرند، شرایط بسیار خاص و پیچیده‌ای ایجاد می‌شود اما ملت ایران با هوشیاری و انسجام از این آزمون نیز سربلند بیرون آمد.

وی ادامه داد: برخی کشورهای اروپایی نگران موج مهاجرت ایرانیان بودند اما نه‌تنها چنین اتفاقی رخ نداد، حتی بسیاری از ایرانیان خارج از کشور با روحیه‌ای وطن‌دوستانه در کنار مردم و کشور خود قرار گرفتند.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حتی افرادی که در برخی مسائل با نظام زاویه داشتند، در برابر تهدیدات خارجی در کنار ملت و کشور ایستادند و وحدت ملی را به نمایش گذاشتند.

مطورزاده تصریح کرد: انواع تجهیزات نظامی، هواپیماها، پهپادها و سلاح‌های پیشرفته علیه ایران به کار گرفته شد ولی ملت ایران اسلامی با اقتدار و سربلندی از این میدان خارج شد.

وی با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه توضیح داد: از زمان اعلام شهادت جمعی از فرماندهان و شخصیت‌های برجسته کشور تاکنون، مردم همواره در صحنه حضور داشته‌اند و با بصیرت و آگاهی، توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب کرده‌اند.