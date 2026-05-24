به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت آموزشوپرورش اخبار منتشر شده درباره «مجازی شدن امتحانات نهایی» را تکذیب کرد و اعلام کرد: تاکنون هیچ تصمیمی برای برگزاری مجازی امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم اتخاذ نشده است.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، مقرر شده است تا تیرماه برای فراهم شدن شرایط برگزاری امتحانات نهایی صبر شود و در صورتی که امکان برگزاری آزمونهای نهایی به صورت حضوری فراهم شود، این امتحانات مطابق روال معمول و به شکل حضوری برگزار خواهد شد.
در ادامه این توضیحات آمده است: چنانچه شرایط برگزاری آزمون نهایی فراهم نشود، به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در روند تحصیلی دانشآموزان و امکان فارغالتحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم، آزمونهای داخلی جایگزین برگزار خواهد شد که این آزمونها نهایی نخواهند بود.
همچنین تأکید شده است که نوع برگزاری آزمونهای داخلی بسته به شرایط هر استان متفاوت خواهد بود و ممکن است به صورت حضوری یا مجازی برگزار شود؛ همانطور که درباره امتحانات پایههای هفتم تا دهم نیز اختیار برگزاری به شورای تأمین استانها واگذار شده است.
