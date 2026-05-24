۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

امتحانات نهایی دانش آموزان مجازی نمی‌شود

وزارت آموزش‌وپرورش شایعات درباره برگزاری مجازی امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت آموزش‌وپرورش اخبار منتشر شده درباره «مجازی شدن امتحانات نهایی» را تکذیب کرد و اعلام کرد: تاکنون هیچ تصمیمی برای برگزاری مجازی امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم اتخاذ نشده است.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، مقرر شده است تا تیرماه برای فراهم شدن شرایط برگزاری امتحانات نهایی صبر شود و در صورتی که امکان برگزاری آزمون‌های نهایی به صورت حضوری فراهم شود، این امتحانات مطابق روال معمول و به شکل حضوری برگزار خواهد شد.

در ادامه این توضیحات آمده است: چنانچه شرایط برگزاری آزمون نهایی فراهم نشود، به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در روند تحصیلی دانش‌آموزان و امکان فارغ‌التحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم، آزمون‌های داخلی جایگزین برگزار خواهد شد که این آزمون‌ها نهایی نخواهند بود.

همچنین تأکید شده است که نوع برگزاری آزمون‌های داخلی بسته به شرایط هر استان متفاوت خواهد بود و ممکن است به صورت حضوری یا مجازی برگزار شود؛ همان‌طور که درباره امتحانات پایه‌های هفتم تا دهم نیز اختیار برگزاری به شورای تأمین استان‌ها واگذار شده است.

    • زهرا IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۳
      تا همین الان هم وقتمون رفته ماهایی که کنکور داشتیم داریم اذیت میشیم لطفا مجازی بگیرین.این بازه داره طولانی میشه و بهم ریختگی ذهنگی و پراکندگی پیش اومده برامون همش استرسه.لطفا درک کنین
    • Fati IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۳
      چرا باید حضوری بشه امتحان های یازدهم و دوازدهم تأثیر ۶۰ درصد بردارید به صورت مجازی امتحان بگیرید همه مقاطع تحصیلی مجازی شدن به غیر از یازدهم و دوازدهم چرا حضوری شه رضایت نداریم واقعااا
    • مارینا IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۳
      همه مقاطع مجازی شدن به جز یازدهم و دوازدهم چی میشه مثلا اینا هم مجازی بشن؟

