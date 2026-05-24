۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

برگزاری گردهمایی فرهنگیان و دانش‌آموزان خرم‌آبادی در حمایت از رزمندگان

خرم‌آباد - گردهمایی فرهنگیان، اولیا و دانش‌آموزان خرم‌آبادی در حمایت از رزمندگان اسلام برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی فرهنگیان، اولیا و دانش‌آموزان خرم‌آبادی در حمایت از رزمندگان اسلام و تکریم خانواده‌های معظم شهدا، روز دوشنبه ۴ خردادماه به مناسبت دهه امامت و ولایت و عید سعید قربان برگزار می‌شود.

زمان و مکان برگزاری گردهمایی

این گردهمایی روز دوشنبه ۴ خردادماه، ساعت ۲۰:۴۵ در میدان شقایق خرم‌آباد برگزار خواهد شد.

از عموم فرهنگیان، اولیا و دانش‌آموزان دعوت شده است با حضور گسترده خود، حمایت قاطع خود را از رزمندگان اسلام به نمایش بگذارند.

سخنرانان گردهمایی

سخنران اول این مراسم، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد خواهد بود.

وی در سخنان خود به تبیین جایگاه رزمندگان اسلام در جنگ رمضان و فرهنگ ایثار و شهادت خواهند پرداخت.

سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، دیگر سخنران این مراسم است.

