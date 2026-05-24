به گزارش خبرنگار مهر، محسن شجاعی پیش از ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: «کمپین ملی تاب‌آوری سین‌دخت» با هدف شناسایی نیازها و ارتقای توان روانی و اجتماعی فعالان حوزه خدمات حمایتی و درمانی در مراکز تحت نظارت سازمان بهزیستی راه‌اندازی شده است.

وی افزود: تمامی کارشناسان و کارکنان مراکز مشاوره، مراکز مثبت زندگی، مراکز توانبخشی، مراکز نگهداری، پایگاه‌های سلامت روان اجتماعی و سایر مجموعه‌های وابسته که در جریان دو جنگ اخیر تحمیلی در ارائه خدمات روان‌شناختی، مددکاری اجتماعی، مشاوره و حمایت‌های تخصصی به افراد آسیب‌دیده فعالیت داشته‌اند، باید در این طرح مشارکت کنند.

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کردستان با اشاره به اهمیت این کمپین گفت: تکمیل پرسشنامه نیازسنجی از سوی فعالان این حوزه، نقش مهمی در تدوین برنامه‌های حمایتی و تخصصی آینده خواهد داشت.

شجاعی خاطرنشان کرد: اطلاعات به‌دست‌آمده از این پرسشنامه در راستای ارتقای تاب‌آوری روانی و بهبود کیفیت خدمات اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی از همکاران و فعالان مراکز تحت نظارت خواست در زمان مقرر نسبت به تکمیل و ارسال پرسشنامه اقدام کنند.