به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر (روز مقاومت، ایثار و پیروزی) و جنگ رمضان، نمایش خیابانی «غیرت» توسط غرفه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان در تجمع شبانه مردم خرمآباد اجرا میشود.
جزئیات نمایش خیابانی
این نمایش خیابانی با عنوان «غیرت» به نویسندگی، کارگردانی و بازیگری سید حسامالدین شریعتمداری اجرا خواهد شد.
نمایش خیابانی «غیرت» روز سوم خردادماه ۱۴۰۵، ساعت ۲۲ شب در خیابان انقلاب، نبش آراسته ۴ برگزار میشود.
غرفه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان در تجمع شبانه مردم خرمآباد، با اجرای برنامههای فرهنگی و هنری مختلف، گامی در جهت ترویج فرهنگ مقاومت و گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و جنگ رمضان برداشته است.
از عموم مردم دعوت شده است با حضور گسترده خود، از این اجرای هنری استقبال کنند.
