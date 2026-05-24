به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدزمان قربانی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری با تسلیت شهادت امام محمدباقر (ع) و شهدای «جنگ رمضان» اظهار کرد: بیش از ۸۰ شب از حضور پرشور مردم استان گلستان در میدان‌ها می‌گذرد؛ حضوری که شاید کمتر کسی تصور می‌کرد با این گستردگی و استمرار ادامه پیدا کند.

وی افزود: مردم از طیف‌ها، سلایق و اقشار مختلف شهری و روستایی در میدان حاضر شدند و صحنه‌هایی از وحدت، محبت و همدلی را خلق کردند که در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار خواهد شد.

قربانی با اشاره به نقش مردم در شکل‌گیری این اجتماعات گفت: مردمی که تربیت‌یافته مکتب امام و شهدا هستند، امروز با حضور خود بار دیگر بیعتشان را با آرمان‌های انقلاب و رهبری اعلام کردند.

وی همچنین از حمایت مسئولان استانی در برگزاری برنامه‌ها قدردانی کرد و افزود: استاندار گلستان، شهردار گرگان، فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی با حضور و پشتیبانی خود نقش مهمی در برگزاری این برنامه‌ها داشتند.

مدیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان گفت: در گرگان بیش از ۹۰ موکب در میدان شهرداری و خیابان‌های اطراف مستقر شده‌اند و در سایر شهرستان‌ها نیز این حرکت مردمی با مشارکت گسترده در حال برگزاری است.

قربانی با بیان اینکه حضور مردم در شب‌های مختلف، حتی در مناسبت‌هایی مانند شب عید فطر، نوروز و چهارشنبه‌سوری ادامه داشته است، اظهار کرد: مردم ساعت‌ها در میدان حضور پیدا کردند و صحنه‌هایی کم‌نظیر از همدلی و مشارکت اجتماعی را رقم زدند.

وی خاطرنشان کرد: هر مسئولی که از سطح ملی در این برنامه‌ها حضور یافته، اذعان کرده که برنامه‌های گلستان به‌ویژه در گرگان، از فاخرترین و ارزشمندترین برنامه‌های مردمی کشور بوده است.