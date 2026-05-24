به گزارش خبرگزاری مهر، شعله شاهغیبی، سلامت و امنیت را دو رکن اساسی توسعه جامعه دانست و اظهار کرد: کارکنان حوزه سلامت در جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه با ایثار و تلاش شبانهروزی اجازه ندادند روند خدماترسانی درمانی در استان دچار اختلال شود.
وی با اشاره به آسیب دیدن ۳۲ مرکز سلامت زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان در جریان جنگ ۴۰ روزه افزود: با وجود خسارتهای وارد شده، عملیات ترمیم و بازسازی مراکز درمانی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد و تابآوری نظام سلامت استان حفظ شد.
کمبود منابع مالی؛ چالش اصلی حوزه سلامت
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان مهمترین مشکل این مجموعه را کمبود منابع مالی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر دانشگاه ۲.۷ همت از بیمهها طلب دارد و بخشی از هزینه خدمات درمانی ارائه شده به بیماران طی ماههای گذشته هنوز از سوی بیمهها پرداخت نشده است.
شاهغیبی ادامه داد: تأخیر در پرداخت مطالبات، فشار زیادی بر مجموعه درمانی استان وارد کرده و تداوم این وضعیت میتواند روند ارائه خدمات را با مشکل مواجه کند.
ضرورت توسعه زیرساختهای سلامت در کردستان
وی در ادامه بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه شهرک سلامت تأکید کرد و افزود: توسعه زیرساختهای درمانی و ایجاد ظرفیتهای جدید در حوزه سلامت از نیازهای جدی استان است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان همچنین خواستار تقویت همکاریها در حوزه توریسم درمانی شد و گفت: کردستان ظرفیت بالایی در جذب بیماران از سایر مناطق و کشورهای همسایه دارد که باید از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده شود.
شاهغیبی با اشاره به ظرفیت معادن طلای قروه و سقز نیز اظهار کرد: بر اساس قانون، بخشی از منابع حاصل از این معادن باید در حوزه سلامت هزینه شود که تحقق این موضوع میتواند بخشی از مشکلات زیرساختی و مالی حوزه درمان را برطرف کند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از مدافعان سلامت گفت: برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی، توجه به مطالبات و رفع مشکلات کارکنان حوزه سلامت باید در اولویت قرار گیرد.
