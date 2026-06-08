به گزارش خبرنگار مهر، شعله شاه‌غیبی شامگاه دوشنبه با حضور در بیمارستان کوثر و برعهده گرفتن مدیریت مستقیم روند درمان دختران آسیب‌دیده حادثه کودک‌آزاری محله حاجی‌آباد سنندج، آخرین وضعیت درمانی این بیماران را تشریح کرد.

وی اظهار کرد: از همان ساعات اولیه وقوع حادثه، تیم‌های تخصصی درمانی در بیمارستان کوثر فعال شدند و جلسات متعدد برای انتخاب بهترین روش‌های درمانی و ارزیابی روند مداوا برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده گفت: عمل جراحی استخوان پای بیمار با موفقیت انجام شده و اقدامات درمانی دیگر نیز بر اساس اولویت‌های تروما در حال پیگیری است.

شاه‌غیبی با بیان جزئیات مداخلات تخصصی افزود: تیم جراحی فک و صورت متشکل از متخصصان این حوزه و فوق‌تخصص‌های تروما، جراحی ناحیه چانه و فک بیمار را انجام داده است و روند مراقبت‌های بعدی ادامه دارد.

وی با تأکید بر حمایت کامل دانشگاه از بیماران تصریح کرد: تمام روند درمان این کودکان به‌صورت کاملاً رایگان انجام می‌شود و دانشگاه علوم پزشکی کردستان تا رسیدن بیماران به بهبودی کامل در کنار آنان خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به وضعیت روحی بیماران نیز گفت: با توجه به شرایط روحی و روانی این کودکان، خدمات روان‌پزشکی ویژه نیز در دستور کار قرار گرفته و فوق‌تخصص روان‌پزشکی اطفال برای ویزیت‌های مستمر آنان مأمور شده است.

وی در توضیح وضعیت بالینی افزود: آسیب‌های وارده شامل شکستگی صورت، استخوان ران، مفصل لگن و شکستگی مزمن گوش است که درمان آن‌ها به‌صورت مرحله‌ای ادامه دارد.

شاه‌غیبی همچنین با قدردانی از تلاش کادر درمان اظهار کرد: با همراهی تیم درمانی و مدیریت بیمارستان کوثر، روند درمان تاکنون رضایت‌بخش بوده و این مسیر تا بهبودی کامل ادامه خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از دختران پس از طی مراحل درمانی اولیه با وضعیت مناسب از بیمارستان ترخیص و به نهادهای حمایتی تحویل داده شد.