تداوم نقض آتش بس لبنان؛ پرواز هواپیماهای اسرائیلی بر فراز ضاحیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع خبری از تداوم نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و شهید و زخمی شدن شماری از لبنانی ها خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که در حملات امروز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان ۴ نفر شهید و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.

خبرنگار روسیاالیوم از شهادت یک لبنانی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک عرب صالیم در جنوب لبنان و شهادت یک زن و زخمی شدن دو نفر دیگر در حمله به شهرک طورا در صور در جنوب لبنان خبر داد.

همچنین شهرکهای، البازوریه کفرا و الغندوریه در جنوب لبنان نیز از سوی جنگنده های اسرائیلی بمباران شد.

منابع خبری از پرواز گسترده هواپیماهای جاسوسی رژیم صهیونیستی بر فراز ضاحیه جنوب و بیروت پایتخت لبنان خبر دادند.