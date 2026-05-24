به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی ظهر یکشنبه در همایش روابطعمومیهای استان مازندران که در سالن اریکه آمل با هدف تبیین نقش و جایگاه این حوزه در توسعه استان برگزار شد، با اشاره به ضرورت تحول در ساختار اطلاعرسانی، اظهار کرد: ما نیازمند نسلی از روابطعمومیهای دانا، مسئلهشناس، آیندهنگر و تعقلآفرین هستیم.
وی با تبیین نقش روابطعمومی در مدیریت بحران، افزود: روابطعمومی موفق پیش از وقوع بحران هشدار میدهد، در حین بحران آرامش میآفریند و پس از آن نیز به بازسازی سرمایه اجتماعی میپردازد.
استاندار مازندران با تأکید بر اینکه مازندران صرفاً یک واحد جغرافیایی نیست، بلکه سرزمینی سرشار از ظرفیتهای فرهنگی، تولیدی، کشاورزی و سرمایههای انسانی است، تصریح کرد: معرفی صحیح این ظرفیتها و تبیین دستاوردهای نظام اجرایی بدون بهرهگیری از روابطعمومیهای دقیق و خلاق امکانپذیر نخواهد بود.
یونسی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مسئولان روابطعمومی دستگاههای اجرایی، خاطرنشان کرد: انتظار من این است که شما تنها منتشرکننده اخبار نباشید، بلکه به عنوان مشاوران تحلیلگر، صدای مردم در درون دستگاه و صدای نظام اجتماعی در میان مردم عمل کنید؛ چرا که در شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی کنونی، کوچکترین خطای رسانهای میتواند هزینههای اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد.
وی با هشدار نسبت به پرهیز از رفتارهای هیجانی در اطلاعرسانی، گفت: مدیر روابطعمومی باید شجاع باشد اما هیجانی عمل نکند؛ امیدآفرین باشد اما از واقعگرایی فاصله نگیرد. همچنین باید مدافع عملکرد دستگاه باشد اما این دفاع نباید منجر به سلب اعتماد مردم و یا تملق شود.
استاندار مازندران با تأکید بر اینکه آینده هر جامعه نه فقط با بودجه، پروژه و بورس، بلکه با میزان اعتماد میان مردم و مسئولان تعیین میشود، افزود: بسیاری از آمارها و گزارشها در بایگانیها فراموش میشوند، اما نوع مواجهه ما با مردم، صداقت در روزهای سخت و احترامی که برای افکار عمومی قائل هستیم، در حافظه جامعه باقی خواهد ماند.
یونسی در پایان با بیان اینکه روابطعمومیها روایتگر نوع نگاه حاکمیت به مردم هستند، تصریح کرد: اگر مردم در کلام ما احترام ببینند، همراه میشوند؛ اگر صداقت ببینند، اعتماد میکنند و اگر امید ببینند، در سختترین شرایط نیز در کنار نظام اجرایی خواهند ایستاد. لذا مراقب باشید در هیاهوی آمارها و جلسات، دل مردم را آزرده نکنید.
نظر شما