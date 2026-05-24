۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

عملیات‌های مکرر حزب الله علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی

حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌های متعدد از چندین حمله علیه مواضع و تجمعات و تجهیزات ارتش رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب الله لبنان از صبح امروز تاکنون چندین مرتبه مواضع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب لبنان و سرزمین‌های اشغالی هدف حملات پهپادی، موشکی و خمپاره‌ای خود قرار داده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که حزب‌الله لبنان طی روزهای آخر هفته بیش از 30 پرتابه انفجاری به سرزمین‌های اشغالی شلیک کرده است که خسارت‌های زیادی را به ارتش وارد کرده‌ است.

در همین رابطه حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای از حمله به تجمع نظامیان ارتش صهیونیستی در اطراف رودخانه دیرسریان با گلوله‌های توپخانه و حملات موشکی خبر داد. این حملات از صبح امروز بالغ بر 5 مرتبه تکرار شده است.

بر اساس این بیانیه، این حمله در واکنش به تحرکات نیروهای اسرائیلی در منطقه انجام شده است. هنوز گزارشی از میزان تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده است.

حزب الله لبنان همچنین از حمله خمپاره‌ای به تجمع نظامیان ارتش صهیونیستی در منطقه رشاف خبر داد.

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد در پی رصد نفوذ یک پهپاد از سمت لبنان، آژیرهای خطر در مناطقی از الجلیل غربی به صدا درآمده است.

