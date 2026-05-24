توقیف کامیون حامل دام زنده قاچاق در دلفان؛ محموله تریاک کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان دلفان، حین گشتزنی و کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون حامل دام زنده مشکوک و پس از توقیف، آن را مورد بررسی قرار دادند.
کشف ۵۰ رأس دام زنده فاقد مجوز قانونی حمل
در بررسیهای انجامشده مشخص شد این کامیون حامل ۵۰ رأس دام زنده (گوسفند) بوده که فاقد هرگونه مجوز قانونی حمل است.
دستگیری متهم و ارزش محموله
در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
برابر نظر کارشناسان، ارزش دامهای کشفشده حدود ۱۱ میلیارد ریال برآورد شده است.
کشف تریاک در دلفان
همچنین مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از کشف ۴ کیلو و ۸۰۰ گرم ماده مخدر تریاک در شهرستان دلفان خبر داد.
مأموران انتظامی شهرستان دلفان در راستای مبارزه بیامان با سوداگران مرگ، با اقدامات پلیسی و عملیاتی هدفمند، موفق به شناسایی و دستگیری ۳ خردهفروش مواد مخدر شدند.
در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقدار تقریبی ۴ کیلو و ۸۰۰ گرم ماده مخدر تریاک کشف شد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از فعالیت باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر، بلافاصله مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قاطع و قانونی صورت پذیرد.
