۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

خلیلی: آزادسازی خرمشهر نماد مقاومت و وحدت ملت ایران است

معاون اول قوه قضاییه در پیامی به مناسبت سوم خرداد، آزادسازی خرمشهر را یکی از ماندگارترین جلوه‌های ایثار و مقاومت ملت ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه در پیامی با تبریک فرا رسیدن حماسه سوم خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سوم خرداد، سالروز آزادسازی پرافتخار خرمشهر، یادآور یکی از درخشان‌ترین و ماندگارترین جلوه‌های مقاومت، ایثار و وحدت ملت بزرگ ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس است؛ حماسه‌ای سترگ که با ایمان، فداکاری و رشادت رزمندگان اسلام رقم خورد و عزت و اقتدار ایران اسلامی را در تاریخ این سرزمین جاودانه ساخت.

آزادسازی خرمشهر، نماد اراده استوار ملت ایران در دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی است و بی‌تردید، این حماسه بزرگ همچنان الهام‌بخش نسل‌های آینده در مسیر حفظ آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود.

اینجانب، فرارسیدن سوم خردادماه، روز ملی «مقاومت، ایثار و پیروزی» را به ملت شریف ایران، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و رزمندگان سرافراز دفاع مقدس تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، عزت، سربلندی و توفیقات روزافزون جمهوری اسلامی ایران را مسئلت دارم.

