سال گذشته ۳۱۰ هزار بازنشسته کشوری وام ۵۰ میلیونی گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق بازنشستگی کشوری، علاءالدین ازوجی، ایجاد و تقویت آرامش در میان بازنشستگان را سرمایهای بزرگ برای کشور و ضامن امنیت ملی برشمرد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، به مهمترین دغدغههای بازنشستگان اشاره کرد و گفت: در حوزه بیمه تکمیلی تلاش می کنیم با استفاده از ظرفیت شرکتها و هلدینگها، تعهدات بیمهای را بهروز کنیم.
ازوجی به پرداخت وام بازنشستگان، اشاره کرد و افزود: در سال گذشته بیش از ۳۱۰ هزار فقره وام ۵۰ میلیون تومانی با سود ۴ درصد به بازنشستگان کشوری پرداخت شد.
