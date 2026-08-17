امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون ایثار شهدا است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمسعود حسینی صبح دوشنبه در دیدار با خانواده شهید «رشید دینوری» از شهدای حمله اخیر رژیم صهیونیستی در شهرستان بهار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اخیر جبهه مقاومت، اظهار کرد: اجر و جایگاه خانواده شهدا با هیچ معیار مادی قابل سنجش نیست چراکه آنها با تقدیم عزیزترین سرمایه‌های خود در راه دفاع از امنیت و آزادی، بزرگ‌ترین جلوه ایثار را به نمایش گذاشته‌اند.

وی با اشاره به رشادت‌های جوانان این مرز و بوم افزود: شهدا در اوج جوانی از تعلقات دنیوی گذشتند تا امروز جامعه در امنیت و آرامش به سر ببرد و ما همواره وامدار خون این عزیزان هستیم.

شهردار همدان در بخش دیگری از سخنان خود به سابقه درخشان استان همدان در تقدیم شهیدان گرانقدر اشاره کرد و یادآور شد: همدان با تقدیم بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ شهید در دوران دفاع مقدس، کارنامه‌ای درخشان در پایبندی به آرمان‌های انقلاب دارد و اکنون شهدای حمله رژیم صهیونیستی در شهدای جنگ ۱۲ روزه نیز بر افتخارات این دیار افزوده شده‌اند.

شهید رشید دینوری سوم تیرماه ۱۴۰۴ در جریان حمله رژیم صهیونیستی به شهرستان بهار به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر پاک وی در گلزار شهدای شهر همدان به خاک سپرده شد.