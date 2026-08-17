به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته وحدت در سنندج اظهار کرد: برنامه‌های این مناسبت باید از محتوای مناسب فرهنگی و اجتماعی برخوردار باشد و زمینه حضور خانواده‌ها و استفاده مردم از برنامه‌های متنوع را فراهم کند.

وی با اشاره به مراسم پیش‌بینی‌شده در میدان آزادی سنندج افزود: در کنار برنامه‌های معنوی، توجه به نشاط اجتماعی ضروری است و باید مراقبت شود فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی از مسیر صحیح خارج نشود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان همچنین بر استمرار گفتمان وحدت در طول سال تأکید کرد و گفت: وحدت نباید صرفاً به هفته وحدت محدود شود و روحیه همدلی باید در مناسبات اجتماعی همواره مورد توجه قرار گیرد.

پورذهبی با اشاره به برگزاری یکی از پنل‌های کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در کردستان، این رویداد را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و وحدت‌آفرین استان دانست و بر نقش رسانه‌ها در انعکاس این ظرفیت‌ها تأکید کرد.

وی با قدردانی از مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی استان خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگی نیازمند تلاش و هماهنگی دستگاه‌های مختلف است و بخش زیادی از این زحمات برای مردم دیده نمی‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به سیره پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: گرامیداشت میلاد پیامبر باید با توجه عملی به اخلاق نبوی همراه باشد.

پورذهبی پرهیز از جدل، پرحرفی، امور بیهوده و عیب‌جویی را از جلوه‌های مهم این اخلاق دانست و افزود: نقد و بیان اشکالات لازم است، اما نباید به ملامت و جست‌وجوی لغزش‌های دیگران تبدیل شود.

وی گفت: افراد و مجموعه‌هایی که برای انجام فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تلاش می‌کنند ممکن است با نقص‌هایی همراه باشند، اما نباید به دلیل یک اشتباه، اصل تلاش و زحمات آنها نادیده گرفته شود.

پورذهبی در پایان تأکید کرد: اگر برنامه‌های هفته وحدت با محبت، مدارا و اخلاق نبوی همراه شود، زمینه بیشتری برای تقویت همدلی و وحدت در جامعه فراهم خواهد شد.