به گزارش خبرنگار مهر، ۲۵ نقطه از منطقه ۲ تهران در جریان جنگ ۴۰ روزه هدف اصابت قرار گرفت و این حملات خسارتهایی را به بخشهایی از منطقه وارد کرد. حالا با توجه به تجربه این دوره و ضرورت افزایش آمادگی شهر در برابر شرایط بحرانی، موضوع ایجاد فضاهای امن و پناهگاهی در ساختار شهری منطقه ۲ در دستور کار قرار گرفته است.
مهدی صالحی شهرداری منطقه ۲ در همین راستا از طراحی چند پارکینگ پناهگاهی خبر داده که نخستین مورد آن در میدان کتاب وارد مرحله اجرا میشود؛ طرحی که قرار است در شرایط عادی بهعنوان پارکینگ مورد استفاده قرار گیرد و در زمان بحران، ظرفیت پناهگاهی نیز داشته باشد.
نخستین پارکینگ پناهگاهی در میدان کتاب
مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲ تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه این منطقه برای احداث پارکینگهای پناهگاهی اظهار کرد: ظرفیتهایی را در منطقه برای احداث پارکینگ پناهگاهی ایجاد کردهایم و روز گذشته نیز یکی از جلسات مربوط به این موضوع برگزار شد.
وی افزود: در ضلع جنوب غربی میدان کتاب، یک پارکینگ پناهگاهی طراحی شده که شهرداری تهران خودش آن را احداث خواهد کرد.
صالحی ادامه داد: موضوع پارکینگ خیابان روبهروی بیمارستان عرفان نیز در حال حلوفصل شدن است و امیدواریم بهزودی عملیات اجرایی آن آغاز شود.
پیشبینی چند پارکینگ پناهگاهی دیگر
شهردار منطقه ۲ با اشاره به اینکه ظرفیتهای دیگری نیز برای این منظور در نظر گرفته شده است، گفت: چند موضوع دیگر نیز در نظر گرفته شده که هنوز به جمعبندی نهایی نرسیدهایم.
وی افزود: در حال حاضر آن چیزی که برای احداث نهایی شده، یک مورد است که عملیات آن شروع خواهد شد، اما پیشبینیهای ما بیش از این است و در ادامه ظرفیتهای بیشتری برای احداث پارکینگهای پناهگاهی در منطقه خواهیم داشت.
ورود بخش خصوصی به الزامات پدافندی
صالحی با بیان اینکه ایجاد زیرساختهای پناهگاهی تنها به پروژههای شهرداری محدود نمیشود، تصریح کرد: شهرداری بخشی از این موضوع را بر عهده گرفته است، اما مهمتر از آن، ساختوسازهای شهری جدیدی است که توسط بخش خصوصی انجام میشود.
وی ادامه داد: پروژههای جدیدی که در شهر تعریف میشوند باید پیوست پدافند غیرعامل داشته باشند. منظور از پروژههای بزرگمقیاس هم صرفاً پروژههای بسیار کلان نیست؛ حتی یک ساختمان مسکونی ۱۰ طبقه نیز باید الزامات پدافند غیرعامل را رعایت کند.
مبحث ۲۱ مبنای ساختوسازهای جدید
شهردار منطقه ۲ تهران با اشاره به مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان گفت: از اینجا به بعد ساختمانهای ما باید پیوست پدافند غیرعامل داشته باشند و یکی از موضوعات این پیوست، پارکینگ پناهگاه است.
صالحی تأکید کرد: بنابراین موضوع پدافند غیرعامل باید در ساختوسازهای جدید مورد توجه قرار گیرد و بخش خصوصی نیز در پروژههای خود این الزامات را رعایت کند.
به گفته شهردار منطقه ۲، در کنار پروژهای که در ضلع جنوب غربی میدان کتاب وارد مرحله احداث میشود، چند ظرفیت دیگر نیز برای ایجاد پارکینگهای پناهگاهی در منطقه در حال بررسی است؛ موضوعی که قرار است در ساختوسازهای جدید نیز با اجرای الزامات مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان دنبال شود.
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