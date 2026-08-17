اردبیل برای دومین سال متوالی بر سکوی نخست توسعه گردشگری خارجی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر ، جلیل جباری اظهار کرد: با اعلام اداره کل ارزیابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، استان اردبیل رتبه اول حوزه بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی را در سال ۱۴۰۴ به دست آورد.
وی افزود: این در حالی است که استان اردبیل در سال ۱۴۰۳ نیز در زمینه بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی رتبه اول را به دست آورده بود و تداوم این امر نشان دهنده استمرار اداره کل در راستای معرفی ظرفیتهای گردشگری استان در خارج از مرزها است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل گفت: پتانسیلهای گردشگری استان اردبیل طی سالهای گذشته در سطح کشور تا حد خوبی معرفی شده و نتیجه آن را در جذب گردشگر از سراسر کشور میبینیم اما نیاز داریم که کماکان در حوزه توسعه گردشگری خارجی تلاش کنیم تا با بهبود شرایط کشور و منطقه شاهد جذب گردشگران خارجی بیشتری باشیم.
مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز با اعلام نتایج ارزیابی عملکرد استانها در حوزه بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی در سال ۱۴۰۴، گفت: استان اردبیل با تداوم عملکرد برتر خود، برای دومین سال پیاپی رتبه نخست کشور را در میان اداراتکل استانی به دست آورد و قزوین و آذربایجان شرقی نیز به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.
مسلم شجاعی اظهار کرد: نتایج ارزیابی عملکرد حوزه بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی در سال ۱۴۰۴، بیانگر استمرار رویکردهای هدفمند استانهای فعال در عرصه بینالمللی و میزان انطباق اقدامات آنان با سیاستها و دستورالعملهای ابلاغی معاونت گردشگری است.
او تاکید کرد: کسب رتبه اول توسط استان اردبیل و تداوم آن همچون سال ۱۴۰۳، نشاندهنده ظرفیتسازی، برنامهریزی و پیگیری مستمر این استان در حوزه بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی است.
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