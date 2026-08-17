به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ولیان تابش صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی هفته «تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی»، تشکل‌های اجتماعی را ظرفیتی راهبردی در کنار دولت برای حل مسائل جامعه، تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش مشارکت‌های مردمی دانست و اظهار کرد: رویکرد مدیریت ارشد استان حمایت همه‌جانبه از تشکل‌ها و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های قانون‌مند و مسئله‌محور آن‌ها است.

وی با قدردانی از نگاه حمایتی استاندار و معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان به مقوله تشکل‌ها، صدور پیام ویژه به مناسبت روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی را نشانه اهتمام مدیریت استان به توسعه مشارکت‌های اجتماعی برشمرد.

سرپرست امور فرهنگی و اجتماعی استانداری همدان با یادآوری نقش‌آفرینی موثر تشکل‌ها در دوران دفاع مقدس و پس از آن، افزود: امروز نیز می‌توان با تکیه بر این سرمایه اجتماعی ضمن تقویت همبستگی ملی به حل چالش‌های جامعه کمک کرد.

ولیان تابش در ادامه به تشریح برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این هفته پرداخت و گفت: برگزاری نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای تشکل‌های استان با همفکری شورای مشورتی متشکل از نمایندگان ۱۵ شبکه فعال از جمله برنامه‌های اصلی است.

وی ادامه داد: همچنین با تعامل اداره‌کل میراث فرهنگی و شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان غرفه‌های ویژه‌ای برای عرضه دستاوردهای تشکل‌های فعال در حوزه صنایع‌دستی و آیین‌های محلی در نمایشگاه‌های پیش‌رو اختصاص می‌یابد.

سرپرست امور فرهنگی و اجتماعی استانداری همدان «گفت‌وگو» میان تشکل‌ها را ضرورتی برای ترویج فرهنگ نقد و تبادل‌نظر در جامعه دانست و بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی برای فراهم کردن فضای فعالیت برای تشکل‌های دارای مجوز تأکید کرد.

وی در پایان از تدوین طرح‌هایی برای مشارکت تشکل‌ها در «هفته همدان» و گرامیداشت شهدای ناو دنا خبر داد و خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها پس از بررسی نهایی در دستور کار اجرایی قرار خواهند گرفت.