به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، گلن دیسن کارشناس مسائل سیاسی در نروژ هشدار داد، استفاده اوکراین از پهپادهای ساخت انگلیس برای حمله به عمق خاک روسیه می تواند به وقوع جنگ هسته ای منجر شود.

وی با ابراز نگرانی شدید نسبت به تشدید درگیری های نظامی اخیر گفت انگلیس یک گام دیگر به سمت جنگ هسته ای برمی دارد.

روزنامه انگلیسی تایمز روز شنبه به نقل از منابعی در ارتش اوکراین گزارش داده بود که کی یف از پهپادهای ساخت انگلیس برای هدف قرار دادن اهدافی در عمق خاک روسیه استفاده می کند. از جمله این پهپادها می توان به نیان ساخت شرکت کالین لنز در منطقه ویلتشر اشاره کرد که برای حمله به دو پالایشگاه نفت در ولگوگراد و یاروسلاول مورد استفاده قرار گرفته است.

اوکراین پیشتر نیز از موشک های دوربرد انگلیسی از نوع استورم شدو استفاده کرده بود اما این روزنامه گزارش داده است که این اقدام نتوانسته تغییری در روند درگیری ایجاد کند.

مسکو نیز بارها تاکید کرده است که ادامه ارسال تسلیحات غربی به اوکراین مانع مذاکرات صلح می شود و کشورهای ناتو را به سمت دخالت مستقیم در درگیری سوق می دهد.