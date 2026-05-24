به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدی، رئیس شورای اسلامی شهر کرج، بعدازظهر امروز یکشنبه، در ابتدای دویست و چهل و سومین جلسه رسمی شورا، با گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، این مناسبت را نمادی از حماسه‌های ماندگار ملت ایران دانست و گفت: استمرار روحیه ایثارگری، ضامن عبور سرافرازانه کشور از شرایط فعلی خواهد بود.

وی در ادامه اظهار داشت: امروز، سالروز فتح خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پیروزی است؛ روزی که در تاریخ پرافتخار ملت بزرگ ایران اسلامی به عنوان نمادی از غیرت و ایستادگی ثبت شده است.

وی با بیان اینکه تقارن این ایام با شرایط فعلی کشور، تکرار دوباره‌ای از حماسه‌های مکرر مقاومت است، افزود: این تقارن یادآور شهد شیرین جان‌فشانی‌ها و ایثارگری‌هایی است که در برهه‌های حساس تاریخ، موجب عزت و سرافرازی میهن عزیزمان شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله با استمرار حضور ملت همیشه در صحنه و تکیه بر روحیه انقلابی، پیروزی مطلق و سرافرازی دوباره ایران اسلامی و مردمان ولایت‌مدار در این آزمون سخت، رقم خواهد خورد.