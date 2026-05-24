صعود تاریخی بورس؛ شاخص کل در آستانه فتح کانال ۴ میلیونی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه، معاملات روز یکشنبه سوم خردادماه ۱۴۰۵، روزی درخشان برای بورس تهران بود. نماگر اصلی بازار با رشد ۷۸ هزار و ۱۸ واحدی (معادل ۲.۰۴ درصد) در سطح ۳ میلیون و ۹۰۹ هزار واحد ایستاد تا تنها یک گام با فتح ابرکانال ۴ میلیون واحدی فاصله داشته باشد. شاخص کل هموزن نیز با رشد ۳۲ هزار و ۸۳۲ واحدی، از مرز روانی یک میلیون واحد گذشت و در عدد یک میلیون و ۳۲ هزار واحد قرار گرفت.
ارزش کل معاملات در این روز به ۱۸ هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان رسید که از این میزان، ۹ هزار میلیارد تومان سهم معاملات خرد سهام بود. بر اساس نقشه بازار، تقاضا چنان بر عرضه غلبه داشت که حدود ۹۹ درصد از ۸۲۱ نماد بورسی، در محدوده مثبت به کار خود پایان دادند. نمادهای «فملی»، «وبملت»، «شپنا» و «شبندر» نقش اصلی را در پیشروی شاخص کل ایفا کردند و گروههای بانکی، فلزات اساسی و صندوقهای ETF کانون توجه معاملهگران بودند.
یکی از تحولات مهم امروز، چرخش معنادار نقدینگی بود؛ به طوری که صندوقهای با درآمد ثابت شاهد خروج سنگین ۳ هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان پول حقیقی بودند و در مقابل، بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه به معاملات خرد سهام تزریق شد. این جابهجایی نقدینگی، همزمان با افت شدید و قرمزپوشی صندوقهای طلا و نقره، سیگنالی روشن از تغییر انتظارات سرمایهگذاران و استقبال آنها از داراییهای ریسکپذیرتر در بازار سهام محسوب میشود.
