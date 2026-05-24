نهضت بازسازی مناطق آسیب دیده در آذربایجان غربی؛آرامش به خانه برمی گردد

خبرگزاری مهر،گروه استانها- سکینه اسمی: آذربایجان غربی از استان هایی بود در که در جریان جنگ تحمیلی ناجوانمردانه سوم در اثر حملات آمریکا- صهیونی متحمل خساراتی در بخش واحدهای مسکونی، مدارس، واحدهای تولیدی و صنعتی شد.

در این جنگ ناجوانمردانه همزمان، بسیاری از شهرهای کشور هدف حملات مستقیم موشکی و هوایی قرار گرفتند و زیرساخت‌های حیاتی، مناطق مسکونی، مراکز آموزشی و واحدهای تولیدی استان مرزی آذربایجان غربی مورد حمله قرار گرفتند.

در جنگ ۴۰ روزه تحمیلی سوم آذربایجان غربی جزو استان هایی بود که متحمل خسارات زیادی شد از ارومیه تا مهاباد، از نقطه مرزی تا دل شهرها اما مردم سرزمین مجاهدت های خاموش، از دل این خسارات امروز همپای دلتمردان با بازسازی مناطق آسیب دیده دوباره بذر امید و سربلندی را در دل این دیار کاشته اند.

براساس ارزیابی های صورت گرفته بیش از ۶ هزار واحد خسارت دیده از جنگ رمضان درآذربایجان‌غربی شناسایی شد که از این تعداد واحد ارزیابی شده ۸۴ واحد احداثی مسکونی، ۴ هزار و ۶۴۵ واحد تعمیری مسکونی و ۳۳۸ واحد تعمیری تجاری و هزار و ۳۳ واحد معیشتی و لوازم خانگی بودند.

سازندگی پساجنگ راهبرد مشترک بین همه ارکان کشور است

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازسازی مناطق آسیب دیده ار جنگ رمضان گفت: سازندگی پساجنگ به ویژه با تاکید بر بازسازی واحدهای مسکونی و تولیدی، صنعتی، علمی آموزشی و ورزشی یک راهبرد مشترک در بین همه ارکان کشور بشمار می رود.

حاکم ممکان افزود: نگاه و باور مجلس بر این است که همه ظرفیت های قانونی خودش را بکار گیرد تا در کنار دولت هرچه سریعتر بازسازی را به نقطه مطلوب برساند، امروز وقت آن است که همه به هم کمک کنیم تا با سختی کمتری به هدف بزرگ پیروزی و سربلندی ایران عزیز برسیم.

ممکان اظهار کرد: گزارشاتی که دولت به مجلس ارائه می کند و مجلس هم با استفاده از ظرفیت نظارتی و بازدید از مناطق آسیب دیده مشهود است اینکه همه پای کار هستند تا هرچه سریعتر روند بازسازی به پایان برسد. نقش مردم در این مسیر بسیار اهمیت دارد.

وی با تاکید بر اینکه دولت نباید سستی کند، اضافه کرد: همه توان خودش را بسیج کند تا مردم رنج دیده زودتر به سامان برسند، در آذربایجان غربی از همان لحظات نخست حمله دشمن، پای کار بودند و هستند. انقلاب اسلامی بر پایه مدیریت مردم بنا شده و این رویه و رویکرد از ابتدای پیروزی جمهوری اسلامی همواره وجود داشته است؛ موضوعی که تحت عنوان همدلی و مواسات مورد توجه قرار گرفته است.

ممکان خاطرنشان کرد: تخصیص منابع مالی مورد نیاز را بصورت جدی در دستور کار داریم. ستاد پشتیانی و دستگاه های مسئول بخوبی پای کار هستند و انتظار می رود در سریعترین زمان ممکن بازسازی را به اتمام برسانند.

نصب ۳۵۰۰ شیشه واحدهای خسارت دیده جنگی در آذربایجان‌غربی

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌ غربی در خصوص وضعیت بازسازی مناطق آسیب دیده در حاشیه جلسه کارگروه بازسازی مناطق آسیب دیده استان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شیشه‌های سه هزار و ۵۳۰ واحد مسکونی و تجاری خسارت دیده از دوران سومین دفاع مقدس در استان نصب شده که بیشترین آن با ۶۷۰ مورد در ارومیه که شهرستان ‌های نقده‌، مهاباد و میاندوآب نیز پس از آن قرار دارند و البته این نهضت همچنان ادامه دارد.

علیرضا مقدم اظهار کرد: هشت هزار و ۶۴۸ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده از ۹ اسفند ۱۴۰۴ زمان آغاز سومین دفاع مقدس در استان مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که با همیاری مردم تاکنون پنج هزار و ۲۱۷ مورد آن تکمیل پرونده شده‌اند.

وی افزود: ۸۴ واحد مسکونی از تعداد به صورت ۱۰۰ درصدی تخریب شده بودند که با هماهنگی‌های لازم و کسب رضایت مالکین اقدام به آواربرداری سریع کردیم که ۵۰ مورد آن از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان انجام شد.

مقدم ادامه داد: از این تعداد نیز ۳ واحد اکنون ساخت و ساز خود را آغاز کرده‌اند که بنیاد مسکن در این حوزه با اعطا تسهیلات و کمک‌های بلاعوض در کنار مردم آسیب دیده از این جنگ است.

وی با اشاره به تفکیک واحدهای تعمیری بیان کرد: یک‌ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی و تجاری از نوع تعمیری درجه اول ثبت شده که خسارت بیشتری دیده‌اند که البته این واحدها در سه دسته تفکیک شده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با اشاره به کمک به تهیه اسباب لوازم خانگی واحدهای مسکونی گفت: هم‌اکنون لیست واحدهایی که مالکین آن از دهک یک تا چهار هستند به صورت مستند به بنیاد علوی ارسال شده که طبق هماهنگی‌های لازم با این بنیاد، مقرر شد چهار فقره از لوازم خانگی این خانوارهای به صورت بلاعوض اهدا شود.

ظهر یکشنبه همچنین جلسه بررسی آخرین وضعیت بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ استان برگزار و با تاکید بر بسبج همه امکانات آخرین وضعیت بررسی شد.

همه نهادها با تمام ظرفیت برای بازسازی جنگ وارد میدان شوند

استاندار آذربایجان ‌غربی‌ در این جلسه در خصوص روند بازسازی مناطق خسارت دیده آذربایجان غربی گفت: رفع مشکلات آسیب‌دیدگان باید به‌عنوان یک اولویت جدی در دستور کار تمامی دستگاه‌ها قرار گیرد و همه نهادهای مسئول با تمام ظرفیت وارد میدان شوند.

رضا رحمانی با تاکید بر بهره‌گیری از توان بنیادهایی همچون برکت، علوی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) افزود: این نهادها می‌توانند نقش مؤثری در کاهش مشکلات و آلام آسیب‌دیدگان ایفا کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: در کنار ورود جدی دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه در تأمین اقلام اساسی مورد نیاز خانوارهای آسیب‌دیده، می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی نیز به‌صورت گسترده‌تری استفاده کرد.

وی همچنین بر ضرورت ارائه اطلاعات شفاف از وضعیت استان به مسئولان کشور تاکید کرد و گفت: مردم باید به‌طور مستمر در جریان اقدامات انجام‌شده قرار گیرند تا از روند رسیدگی‌ها آگاهی داشته باشند.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همدلی و تلاش نیروها و کارکنان استان در ایام جنگ اخیر افزود: مردم قدردان خدمات هستند و در صورت وجود برخی کاستی‌ها نیز با اغماض برخورد می‌کنند.

آذربایجان‌غربی؛ میدان فعالیت ۱۰۷ کارگاه عمرانی راه و شهرسازی

مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌ غربی گفت: آذربایجان‌غربی در ایام جنگ تحمیلی به کانون فعالیت‌های زیرساختی تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که ۱۰۷ کارگاه عمرانی در حوزه راه و شهرسازی در سراسر این استان فعال بودند و این روند ادامه دارد.

پیمان آرامون در این جلسه افزود: با تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه شبکه‌های مواصلاتی و تکمیل طرح‌های نهضت ملی مسکن، گام‌های عملیاتی برای رفع محرومیت‌های زیرساختی در این منطقه مرزی برداشته می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر در بخش طرح های عمرانی ۴۰ طرح راهسازی به طول ۶۰۰ کیلومتر و ۴۲ طرح مسکن در بخش نهضت ملی در حال فعالیت هستند.

مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: همچنین ۲۵ طرح احداث ساختمان دولتی به همت راه و شهرسازی آذربایجان‌ غربی در دست احداث و توسعه است.

آرامون تاکید کرد: تمامی کارگاه‌های عمرانی راه و شهرسازی در ایام جنگ تحمیلی بدون وقفه فعال بودند و به صورت شبانه روزی در حال توسعه زیرساخت‌های لازم بودند و این روند همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به تخصیص قیر رایگان به شهرداری‌های استان نیز گفت: قیر رایگان برای توسعه زیرساخت ‌های شهری به شهرداری‌های استان تخصیص می‌یابد و در صورت عدم همکاری شهرداری‌ها تخصیص با مشکل مواجه خواهد شد و باید همکاری لازم در این خصوص وجود داشته باشد.

مسئولان همه توان خود برای رفع نیازهای مردم را به کار بگیرند

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان ‌غربی و امام جمعه ارومیه با تاکید بر نقش حمایتی مردم در ماه‌های اخیر گفت: مردم ایران، به ‌ویژه در استان آذربایجان ‌غربی و شهر ارومیه، طی حدود سه ماه گذشته در پشتیبانی از جبهه‌ها و مدیران هیچ‌گونه کوتاهی نکرده‌اند و اکنون وظیفه مسئولان است که با حداکثر توان برای رفع نیازهای آنان اقدام کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی افزود: مدیران باید خدمت‌رسانی به مردم را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند تا مشکلات و گرفتاری‌های موجود رفع شود.

وی با قدردانی از اقدامات استاندار آذربایجان‌غربی در روزهای ابتدایی وقوع جنگ، ادامه داد: تدابیر سریع و موثر مدیریت استان در کمک به آسیب‌ دیدگان قابل توجه است و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز باید با الگوگیری از این رویکرد، اقدامات اساسی برای حل مشکلات مردم انجام دهند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان ‌غربی با اشاره به ضرورت سرعت در انجام امور، تصریح کرد: با توجه به تاکید آموزه‌های اسلامی بر تأمین نیازهای مردم آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن، برخی اقدامات نیازمند واکنش فوری است.

حجت الاسلام قریشی همچنین با اشاره به شرایط معنوی ایام جنگ در ماه رمضان گفت: الطاف الهی در این ایام شامل حال مردم و مسئولان کشور شد و نتیجه آن پیروزی در این جنگ نابرابر بود، از این‌رو باید قدردان این نعمت‌ها باشیم و برای خدمت‌رسانی بیشتر تلاش کنیم.

خسارات جنگ رمضان در آذربایجان غربی ۹ هزار میلیارد تومان برآورد شد

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی هم در این نشست با ارائه گزارشی از میزان خسارت‌های وارد شده به استان در این جنگ، یادآوری کرد: مجموع خسارت‌های وارد شده به بخش‌های مختلف استان به ۹ هزار و ۴۲۳ میلیارد تومان رسیده است.

حامد صفاری افزود: بخش قابل توجهی از این خسارت‌ها مربوط به حوزه‌های تولید، صنعت، بخش دولتی، عمومی و زیرساخت‌ها است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌ غربی از ارزیابی ۱۱۰۴ خودروی آسیب دیده از جنگ در استان خبر داد و افزود: با توجه به اعلام اداره‌کل بیمه ایران استان از تعداد ۱۱٠۴ خودروی آسیب‌دیده بر اثر وضعیت جنگی در سطح استان بازدید به‌ عمل آمده و ارزیابی‌های لازم انجام شده است.

وی با بیان اینکه ارزیابی خسارت‌های تجاوز رژیم صهیونی_آمریکایی در استان توسط کارشناسان تداوم دارد، ادامه داد: ارزیابی‌های انجام شده در حال طی مراحل قانونی و اداری برای جبران خسارت است.

شهردار ارومیه هم درا ین جلسه با اشاره به عملکرد مدیریت شهری در ایام جنگ رمضان گفت: در این مدت، ۳۵ عملیات آتش‌نشانی در ۲۰ نقطه شهر انجام شده است.

آیدین رحمانی رضاییه ادامه داد: مدیریت شهری طی ایام جنگ در تمامی حوزه‌ها فعال بود اما بخش‌هایی مانند مدیریت پسماند، آرامستان‌ها و خدمات شهری بیشترین حجم خدمات را به شهروندان ارائه کردند.