مسئولان مشکلات معیشتی را با جدیت بیشتری پیگیری کنند

علی علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: تاریخ بیش از چهل و هفت سال از انقلاب اسلامی را که وقتی ورق می‌زنیم در طول این مدت استقامت و ایستادگی همواره خود را نشان می‌دهد و یک مرور کلی بر حوادث بعد از پیروزی انقلاب کاملا روشن می‌کند که اگر استقامت مردم نبود همان سال‌های اول سفره انقلاب و جمهوری اسلامی جمع شده بود.

وی افزود: دشمنی که امروز رسما به میدان آمده آشکارا پنجه در پنجه نظام جمهوری اسلامی انداخته و این دشمنی است که چهل و هفت سال انواع توطئه‌ها، جنایت‌ها و خیانت‌ها را علیه جمهوری اسلامی انجام داد.

فرمانده یگان احتیاط لشکر سردار خرازی اصفهان خاطرنشان کرد: دشمنی که با تمام توان آمده و همه چیز جمهوری اسلامی را هدف قرار داده دشمنی است که در این زمینه کهنه‌کار بوده و آمریکای جنایتکار همان دشمنی‌ست که بعد از پیروزی انقلاب در همان روزهای اول بعد از پیروزی، سرمایه‌های ما را مسدود کرد.

علیمحمدی تصریح کرد: هنوز مدت کوتاهی از انقلاب و پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که توطئه‌های آمریکا در کردستان، بلوچستان و در جای جای داخل وطن خودش را نشان داد که نهایتا ما را درگیر هشت سال جنگ ناخواسته کرد.

وی ادامه داد: این پایداری مردم بود که ما را در جنگ هشت ساله به پیروزی رساند، خرمشهر در عملیات بیت المقدس خاطرات خود را در تاریخ ثبت کرده، صدام به خیالی آمده بود خرمشهر را گرفت که می‌گفت بعد از سه روز مرا در تهران ملاقات خواهید کرد امروز هم ترامپ قمارباز جنایتکار با همین خواب و خیال جنگ را به ما تحمیل کرد.

فرمانده یگان احتیاط لشکر سردار خرازی اصفهان بیان کرد: در جنگ رمضان ترامپ که شخصا فرماندهی جنگ را داشت رسما اهداف خودش را اعلام کرد، روزهای اول گفت من آمده‌ام که نظام را نابود کنم سپس گفت قصد تجزیه جمهوری اسلامی را داریم اما اکنون بعد از حدود نود روز کار ترامپ که آن اهداف را داشت در تنگه هرمز گیر کرده است.

علیمحمدی اضافه کرد: رهبر انقلاب در روز چهلم امام شهید اطلاعیه داده و فرمودند مردم همچنان در میادین بمانند چرا که این حضور مردم است که نقشه‌های دشمنان رو نقش بر آب کرده و این استقامت و پایداری یک واقعیت بوده که در آیات و روایات قرآنی نیز بر آن‌ تاکید شده است.

فرمانده یگان احتیاط لشکر شهید خرازی اصفهان ادامه داد: در عملیات بیت المقدس سخت ترین شرایط را داشتیم که شاید نسل امروز باور نکنند، انواع و اقسام موانع را صدامیان و بعثی‌ها دور خرمشهر چیده و مانع ایجاد کرده بودند اما در یک عملیات برق‌آسا با رشادت رزمندگانی چون شهید خرازی و شهید کاظمی، خرمشهر آزاد شد.

وی خاطرنشان کرد: تا این پایداری و استقامت باشد هیچ خطری این کشور و این انقلاب را تهدید نخواهد کرد، اگر حرف از حضور مردم در میادین می‌شود این برای خنثی کردن توطئه‌های داخلی است و حدود نود روز مردم ما با حضور در خیابان‌ها تمام نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کردند.

علیمحمدی با اشاره به جنگ اقتصادی، تصریح کرد: دشمن جنایتکار به دنبال این بوده که مسائل اقتصادی را به شکلی رقم بزند که بر مردم فشار ایجاد شود، بنابراین باید در این راه بیشتر استقامت کرد البته مسئولین نظام، معیشت مردم و مشکلات اقتصادی مردم را با جدیت بیشتری و مضاعف پیگیری کنند.

فرمانده یگان احتیاط لشکر شهید خرازی اصفهان یادآور شد: همه مردم امروز در خط اول دفاع از این نظام حاضر هستند، نباید اجازه داد کسانی که به دنبال سو استفاده هستند از این فرصت استفاده کنند و مشکلات اقتصادی به وجود بیاورند.