۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

جزئیات برگزاری امتحانات در بوشهر تشریح شد

بوشهر- مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر از ابلاغ شیوه‌نامه نحوه اجرای فرآیند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش‌آموزان در نوبت خرداد خبر داد و جزئیات این فرآیند را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،غلامرضا دانش‌فر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: با هدف ایجاد آرامش، حفظ انسجام آموزشی و رعایت عدالت تربیتی، نحوه ارزشیابی دانش‌آموزان در تمامی دوره‌های تحصیلی مطابق بخشنامه وزارت آموزش و پرورش و مصوبات شورای تأمین استان ساماندهی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: بر این اساس، ارزشیابی دانش‌آموزان دوره ابتدایی مطابق آیین‌نامه ارزشیابی کیفی ـ توصیفی و بر پایه شواهد، مستندات و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی انجام خواهد شد و ثبت نتایج آن از نهم خردادماه آغاز می‌شود.

دانش‌فر ادامه داد: ارزشیابی دروس داخلی و غیرنهایی دوره اول و دوم متوسطه شامل پایه‌های هفتم تا دهم و همچنین دروس غیرکارگاهی و عملی هنرستان‌ها، با توجه به مصوبه شورای تأمین استان، به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و ثبت نتایج بر اساس عملکرد آموزشی و فعالیت‌های حضوری و غیرحضوری دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی خواهد بود.

وی با تأکید بر اهمیت سنجش مهارت‌های عملی هنرجویان تصریح کرد: آزمون‌های عملی و کارگاهی شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش پس از عادی شدن شرایط و حداکثر تا پایان شهریورماه به صورت حضوری برگزار خواهد شد تا ارزیابی دقیق مهارت‌های تخصصی دانش‌آموزان امکان‌پذیر باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر همچنین درباره آزمون‌های نهایی خاطرنشان کرد: آزمون‌های نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم شاخه نظری حداقل دو هفته پس از اعلام عادی شدن شرایط از سوی مراجع ذیصلاح برگزار می‌شود و برنامه جدید این آزمون‌ها توسط مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اعلام خواهد شد.

وی افزود: به منظور صیانت از حقوق دانش‌آموزان، رسیدگی به اعتراضات احتمالی نسبت به نتایج ارزشیابی غیرحضوری در شورای مدرسه انجام و حداکثر ظرف پنج روز پس از پایان مهلت اعتراض تعیین تکلیف خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در پایان اعلام کرد: سامانه سیدا برای ثبت نتایج ارزشیابی پایانی نوبت دوم خردادماه ۱۴۰۵ از نهم تا سی‌ام خردادماه فعال خواهد بود.

