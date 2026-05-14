تکلیف برگزاری امتحانات در هرمزگان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان با صدور اطلاعیه‌ای شرایط برگزاری امتحانات دانش آموزان را تشریح کرد.

در این اطلاعیه آمده است؛

به آگاهی مدیران محترم مدارس، فرهنگیان گرانقدر، دانش‌آموزان عزیز و اولیای ارجمند استان هرمزگان می‌رساند:

بر اساس بخشنامه وزارت آموزش و پرورش، ارزشیابی نوبت دوم در دوره ابتدایی در تمامی پایه‌ها به‌صورت غیرحضوری و مطابق با آیین‌نامه ارزشیابی کیفی ـ توصیفی، با اتکا به شواهد، مستندات و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی، توسط معلم مربوطه و با نظارت مدیر مدرسه انجام خواهد شد.

همچنین با توجه به واگذاری اختیار تصمیم‌گیری درباره نحوه برگزاری ارزشیابی نوبت دوم دوره متوسطه اول و پایه دهم متوسطه دوم به استان‌ها، در استان هرمزگان با لحاظ شرایط ویژه استان، بنا به پیشنهاد اداره‌کل آموزش و پرورش و با نظر تخصصی شورای تأمین استان و موافقت استاندار محترم به عنوان رئیس شورای تامین و رئیس شورای آموزش و پرورش استان، ارزشیابی نوبت دوم در تمامی پایه‌های دوره اول متوسطه، شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، و پایه دهم متوسطه نظری به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

این فرایند بر اساس ماده ۹۷ آیین‌نامه اجرایی مدارس و ماده ۳۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دوم متوسطه و با استناد به مستندات و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان و آزمون های برخط مدارس توسط دبیر مربوطه و با نظارت مدیر مدرسه انجام خواهد شد

لازم به یادآوری است که نحوه ارزشیابی دروس کارگاهی و عملی شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش و دروس تربیت بدنی در تمامی رشته ها و پایه ها توسط مدیران مدارس به دانش آموزان ابلاغ می‌گردد.

همچنین اعتراضات احتمالی دانش‌آموزان به نتایج ارزشیابی غیرحضوری در شورای مدرسه بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.