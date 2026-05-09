۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

نحوه برگزاری امتحانات غیرنهایی دانش‌آموزان اعلام شد

وزیر آموزش و پرورش، نحوه ساماندهی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نوبت دوم دانش‌آموزان در دوره‌های تحصیلی ابتدایی، اول متوسطه و در دروس غیر نهایی دوره دوم متوسطه را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، ساماندهی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نوبت دوم دانش‌آموزان در دوره‌های تحصیلی ابتدایی، اول متوسطه و در دروس غیر نهایی دوره دوم متوسطه برای دانش آموزان مدارس روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، داوطلبان آزاد در شاخه‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش را به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ کرد.

بر اساس این گزارش، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دوره ابتدایی به صورت غیرحضوری و مطابق آیین‌نامه ارزشیابی کیفی توصیفی و نیز شواهد و مستندات عملکرد دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی، توسط معلم مربوط و با نظارت مدیر مدرسه انجام خواهد شد.

همچنین طبق این بخشنامه؛ ارزشیابی در درس‌های داخلی و غیرنهایی نوبت دوم، با مجوز شورای تأمین استان/منطقه، با اولویت «حضوری» و رعایت اصل پراکندگی دانش‌آموزان و عدم تلاقی و تجمیع پایه‌ها برگزار شود و در صورت عدم موافقت شورای مذکور، ارزشیابی به صورت «غیرحضوری» و بر اساس مستندات عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان خواهد بود.

نحوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دروس کارگاهی و عملی شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش و دروس تربیت بدنی در تمام دوره‌های تحصیلی( همچنین دروس آزمایشگاه علوم تجربی، آمادگی دفاعی، درس کارگاه کارآفرینی و تولید در دوره متوسطه نظری ) در تمامی رشته‌ها و پایه‌ها بر اساس بخشنامه ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ است.

همچنین در صورت عدم امکان بهره برداری از فضای مدرسه برای برگزاری آزمون حضوری، استفاده از سایر اماکن مانند فضاهای ورزشی، پرورشی و...، با مجوز ستاد آزمون استان/ منطقه بلامانع است.

گفتنی است؛ اعتراض دانش‌آموزان به نتایج ارزشیابی غیرحضوری، در شورای مدرسه بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.

    • لیدا IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      ببخشید ولی سه ماه بیشتر که مجازیه و توی این شرایط جنگ و معلوم نبودن وضعیت کشور جان من و هم وطن های من خیلی مهم تر از امتحانات حضوری اموزش و پرورش،
    • IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      كاش مبناي تصميم هم بگن تا ساختار فكريمون بهم نززديك تر بشه ( پراكندگي دانش آموزان ؟ )
    • مهدیس IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      چرا کلاس مجازی شد وای نوبت دوم باید حضوری بشه؟ معلم ها کم کاری کردن هیچمس هیچی نفهمیده لطفا مجازی کنید ممنون میشیم و دهم هیچ تاثیری نداره انصاف نیست حضوری بشه و یا واسه یه استان حضوری واسه یه استان مجازی لطفا رسیدگی کنین
    • پری IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      به عنوان یک مادر نمیفرستم چون دشمن هر لحظه منتظر مدارس باز شه شروع کنه زدن بعدش باید برم دنبال تیکه های بچم اگر تضمین میدین که هیچ اتفاقی نمی افته امضا می کنید حضوری کنید چرا پس فقط امتحانات رو حضوری میکنید آموزش نه ما تحمل داغ میناب های دیگ رو نداریم با اعصاب ملت بازی نکنید
    • IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      منطق وعقل میگه به عیچ عنوان امتحانات حضوری عاقلانه نیست چرا باید ریسک کنید به صورت مجازی برگزار شود مگر اموزش ها کامل حضوری بوده والا طول سال هم اصلا اموزس کیفیت نداشته
    • Yalda IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      ۳ ماهه هیچ کلاس عملی برای ما برگزار نشده و همه ی عملی ها رو تئوری خوندیم الان ما با آموزش تئوری چجوری امتحان ژیمناستیک و پینگ پنگ و بدمینتون و... رو بدیم؟!
    • Lp IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      این چه وضعیه آخه واقعا کی اجازه میده فرزندش بخواد بده مدرسه در ضمن تدریس مجازی و امتحان حضوری به هیچ وجه انصاف نیست و بهتره بهتر فکر کنند جان هم وطنان شون در میانه
    • IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      ما فقط چند ماه این سالو مدرسه رفتیم هیچی نمیدونیم حتی واسه ما که رشته فنی هستیم و بیشتر باید عملی کار کنیم تو مجازی هیچی یاد نگرفتیم
    • IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      #امتحان_مجازی
    • IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
      برگزاری امتحانات به صورت مجازی کاملا اشتباه به خاطر جنگ وممکن دوباره جان بچه ها به خطر بیفته لطفا دقیق تر بررسی کنید ممنون

