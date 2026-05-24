تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی خودرو در سطح لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور کنترل نحوه عملکرد مراکز معاینه فنی خودرو در سطح استان، کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست و ادارات تابعه از مراکز معاینه فنی خودروهای سبک بازدید نظارتی به عمل آوردند.

کنترل نحوه عملکرد مراکز معاینه فنی خودرو

کامران فرمان‌پور مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به اینکه بر اساس قانون هوای پاک، خودروهای فاقد معاینه فنی مشمول پرداخت جریمه هستند، افزود: این بازدیدها به منظور کنترل نحوه عملکرد مراکز معاینه فنی خودرو و همچنین تست دستگاه‌ها و تجهیزات این مراکز از لحاظ کالیبراسیون و دقت و صحت کارکرد آنان، بررسی نحوه پذیرش و ترخیص خودروها انجام می‌شود.

نقش معاینه فنی در کاهش آلودگی هوا

فرمان‌پور با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از آلودگی هوای شهرها ناشی از آلایندگی وسایل نقلیه موتوری است، افزود: معاینه فنی به موقع و منظم خودروها تأثیر بسزایی در کاهش آلودگی هوا داشته و کمک شایانی به حفظ محیط زیست می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: در این پایش‌ها، نحوه فعالیت و ارائه خدمات این مراکز و صحت عملکرد دستگاه‌های سنجش آلایندگی و گواهی‌های کالیبراسیون کنترل و ارزیابی شد.

پایش میدانی مستمر بر عملکرد مراکز معاینه فنی خودرو در طول سال

وی یادآور شد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان و ادارات شهرستان‌های تابعه، همواره در طول سال با پایش میدانی بر عملکرد مراکز معاینه فنی خودرو (در معیت سایر دستگاه‌های متولی) نظارت دارند.

فرمان‌پور افزود: این نظارت‌ها گامی مؤثر در کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت زیستی شهرها محسوب می‌شود.