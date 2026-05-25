ارزیابی عملکرد HSE در شرایط بحرانی و جنگ تحمیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه بررسی اقدامات، چالش‌ها و راهکارهای حوزه HSE که با حضور مدیران و مسئولان مرتبط برگزار شد، آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه HSE، چالش‌های موجود و راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای فرآیندها مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه این نشست، اقدامات انجام‌شده از سوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در دوران جنگ تحمیلی و همچنین شرایط بحرانی اخیر تشریح شد و حاضران به ارزیابی عملکرد مجموعه در مدیریت شرایط اضطراری پرداختند.

همچنین در این جلسه، پیشنهادات ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های نظارتی در خصوص رفع چالش‌ها، بهبود فرآیندهای اجرایی و ارتقای سطح ایمنی، بهداشت و محیط زیست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان بخش‌های مختلف برای افزایش آمادگی در شرایط بحرانی تأکید شد.