به گزرش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر یکشنبه با حضور در محل پست ۶۳ کیلوولت شهر گرمسار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پست ۶۳ کیلوولت گرمسار یکی از نقاط کلیدی در تأمین بار اصلی شهر است و با توجه به گذشت سالها از عمر تجهیزات، بهینهسازی آن یک ضرورت اجتنابناپذیر بود. با پیگیریهای صورت گرفته، حدود ۵۰ درصد تجهیزات این پست با تکنولوژیهای جدید جایگزین شده است که نقش بسزایی در افزایش ضریب اطمینان و پایداری شبکه برق شهر ایفا خواهد کرد.
وی با اشاره به دشواریهای فنی این پروژه در محیط شهری و ضرورت جلوگیری از خاموشی مشترکان افزود: اجرای چنین عملیاتی در قلب شهر بسیار حساس و پرریسک است.
فرماندار گرمسار اعلام کرد: شرکت برق منطقهای با برنامهریزی دقیق، به صورت مرحله به مرحله در حال تغییر تجهیزات هستند تا خللی در تأمین برق مردم ایجاد نشود.
همتی تصریح کرد: این یک دوره گذار است که با اتمام آن، شهروندان گرمساری در تابستان امسال شاهد پایداری بسیار مطلوبتری در شبکه توزیع برق خواهند بود.
حبیب قراگوزلو مدیرعامل شرکت برق منطقهای استان سمنان نیز در این مراسم با بیان اینکه یک پروژه ۶۳ کیلووات شهر گرمسار از سال گذشته تعریف شده و هماکنون مراحل پایانی خود را طی میکند گفت: اعتبار در نظر گرفته شده برای این پروژه به همراه تجهیزات تأمین شده توسط شرکت برق منطقهای، مجموعاً حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.
قراگوزلو با اشاره به زمان بندی بهره برداری از این طرح بیان کرد: با بهرهبرداری از این پروژه که تا پایان خرداد ماه سال جاری محقق خواهد شد، قابلیت اطمینان تأمین برق شهر گرمسار به نحو چشمگیری افزایش مییابد.
قراگوزلو افزود: در واقع با این مرحله از بهینهسازی، پست ۶۳ کیلوولت گرمسار که از پستهای قدیمی منطقه محسوب میشود، عملاً به یک پست نو تبدیل شده و با کیفیت بسیار مطلوبتری به شهروندان خدمترسانی خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر این پروژه، برای افزایش پایداری و کاهش بار شبکه، احداث پست جدید در منطقه محمدآباد پل ابریشم میامی نیز در دستور کار قرار دارد که فاز نخست آن با بهرهگیری از پست سیار اجرایی خواهد شد تا مدیریت بار شبکه برق شهرستان به بهترین شکل صورت پذیرد.
