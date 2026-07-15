فرماندار گرمسار به طرح ملی «سبا» پیوست؛ مدیریت مصرف برق در اوج گرما

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرمانداری گرمسار با اعلام حمایت از طرح ملی «سبا» و پیوستن به جمع سفیران انرژی این طرح، اظهار کرد: این طرح بر ضرورت مشارکت همگانی در مدیریت مصرف برق تأکید دارد.

وی ادامه داد: همراهی مردم در مصرف بهینه انرژی، یکی از مهم‌ترین راهکارهای حفظ پایداری شبکه برق و تأمین برق مطمئن در روزهای گرم سال است.

فرماندار گرمسار با اشاره به افزایش مصرف برق در فصل تابستان، توضیح داد: کاهش مصرف به‌ویژه در ساعات اوج بار، علاوه بر جلوگیری از اعمال محدودیت‌های احتمالی، زمینه ارائه خدمات پایدار به مشترکان در بخش‌های خانگی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را فراهم می‌کند.

همتی با دعوت از شهروندان، دستگاه‌های اجرایی، اصناف، تولیدکنندگان و فعالان اجتماعی برای مشارکت در این پویش ملی، یادآور شد: فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه انرژی باید به یک مسئولیت اجتماعی تبدیل شود و همه اقشار جامعه در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین بر ضرورت ترویج الگوهای صحیح مصرف و استفاده از راهکارهای ساده اما مؤثر برای کاهش مصرف برق تأکید کرد و افزود: همراهی مردم با برنامه‌های مدیریت مصرف، نقش مهمی در عبور موفق از پیک بار تابستان و حفظ پایداری شبکه برق کشور خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ملی «سبا» با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی، افزایش آگاهی عمومی و توسعه مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حوزه انرژی در سراسر کشور اجرا می‌شود و با پیوستن مسئولان، نخبگان و اقشار مختلف جامعه به جمع سفیران انرژی، زمینه گسترش فرهنگ صرفه‌جویی و استفاده بهینه از برق بیش از گذشته فراهم می‌شود.