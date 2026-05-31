انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر توسعه گردشگری روستایی را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور برای تحقق توسعه متوازن دانست و گفت: ظرفیت‌های بی‌بدیل گردشگری روستایی می‌تواند نقش نقطه‌ثقلی در محرومیت‌زدایی، توسعه اشتغال و تکمیل زنجیره ارزش ایفا کند.

وی افزود: زمانی که اشتغال پایدار در روستاها شکل بگیرد، فقر نیز به‌تدریج معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد و بستر مناسبی برای ماندگاری جمعیت و رونق اقتصادی مناطق روستایی فراهم می‌شود.

اولویت ویژه دولت برای حمایت از بوم‌گردی‌ها

معاون گردشگری کشور با تأکید بر اینکه توسعه بوم‌گردی‌ها در اولویت برنامه‌های این معاونت قرار گرفته است، اظهار کرد: در همین راستا حمایت‌ها و کمک‌های ویژه‌ای برای فعالان این حوزه در نظر گرفته شده که از جمله آن می‌توان به تسهیلات تبصره ۱۵ اشاره کرد.

به گفته محسنی‌بندپی، در سال ۱۴۰۴ حدود ۶ همت تسهیلات ملی برای این بخش پیش‌بینی شده و این رقم در سال ۱۴۰۵ به ۷ همت افزایش خواهد یافت.

اختصاص ۵.۳ همت تسهیلات استانی در سال ۱۴۰۵

وی ادامه داد: علاوه بر اعتبارات ملی، در سال ۱۴۰۵ حدود ۵.۳ همت نیز از طریق استان‌ها برای حمایت از حوزه بوم‌گردی و گردشگری روستایی اختصاص پیدا خواهد کرد.

بررسی راه‌اندازی «کارت سفر» با همکاری بانک‌ها

معاون گردشگری کشور همچنین از رایزنی با شبکه بانکی برای اجرای طرح «کارت سفر» خبر داد و گفت: مذاکراتی با بانک‌ها در حال انجام است تا بتوانیم سازوکار ارائه کارت سفر را فراهم کنیم و این طرح هنوز نهایی نشده، اما در دستور کار معاونت گردشگری قرار دارد و در صورت تحقق، می‌تواند زمینه رونق بیشتر سفر و حمایت از تأسیسات گردشگری به‌ویژه بوم‌گردی‌ها را فراهم کند.