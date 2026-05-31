به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری اظهار کرد: قزوین به دلیل قرار گرفتن در محور اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب کشور از موقعیتی راهبردی برخوردار است و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در بخش‌های جاده‌ای، ریلی و هوایی با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به حجم بالای تردد در محورهای مواصلاتی استان افزود: روزانه بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تردد در جاده‌های قزوین ثبت می‌شود که این موضوع ضرورت توجه ویژه به نگهداری، بهسازی و توسعه شبکه راه‌های استان را دوچندان کرده است.

استاندار قزوین بیان کرد: سال گذشته حدود ۷۰ کیلومتر از راه‌های روستایی استان بهسازی شد و امسال نیز با تخصیص اعتبارات لازم، به‌ویژه از محل مصوبات سفر رئیس‌جمهور، بخش قابل توجهی از منابع استان به توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای اختصاص یافته است.

نوذری خاطرنشان کرد: حدود ۲۵ درصد از اعتبارات سفر ریاست جمهوری به حوزه راه و حمل‌ونقل اختصاص یافته و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در استان است.

وی همچنین توسعه دهکده لجستیک، تقویت شبکه ریلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوایی از جمله فرودگاه پیام را از الزامات تحقق اهداف لجستیکی استان دانست و گفت: قزوین ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم حمل‌ونقل و لجستیک کشور را دارد.

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر واحدهای تولیدی و کشاورزی، از فعالان اقتصادی خواست از تعدیل نیرو خودداری کنند.

وی تصریح کرد: بیکاری هر کارگر تنها یک فرد را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد بلکه معیشت یک خانواده را با چالش مواجه می‌کند، از این رو انتظار داریم واحدهای تولیدی و صنعتی تا حد امکان از کاهش نیروی انسانی پرهیز کنند.

نوذری در پایان تأکید کرد: مدیریت ارشد استان آماده همکاری همه‌جانبه با بخش خصوصی برای رفع موانع تولید، حفظ اشتغال و عبور از شرایط اقتصادی موجود است.