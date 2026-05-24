به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، ۱۵ کشور اسلامی امروز یکشنبه تصمیم منطقه جداییطلب سومالیلند در سومالی برای افتتاح سفارت ادعایی خود در شهر اشغالی قدس را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بینالمللی و قطعنامههای بینالمللی دانستند.
این بیانیه از سوی مصر، ترکیه، عربستان سعودی، قطر، اردن، پاکستان، اندونزی، جیبوتی، سومالی، فلسطین، عمان، سودان، یمن، لبنان و موریتانی منتشر شد.
در این بیانیه آمده است: وزیران خارجه این کشورها «به شدیدترین شکل ممکن اقدام غیرقانونی و مردود منطقه موسوم به اقلیم سومالیلند به افتتاح سفارت ادعایی خود در شهر قدس اشغالی» را محکوم میکنند.
آنها تاکید کردند افتتاح سفارتخانه برای این منطقه که در سطح بینالمللی به رسمیت شناخته نشده است، اقدامی غیرقانونی است که نقض آشکار قوانین بینالمللی و قطعنامههای مرتبط سازمان ملل به شمار میرود و تعرضی مستقیم به جایگاه حقوقی و تاریخی شهر قدس اشغالی محسوب میشود.
این کشورها بر رد هرگونه اقدامات یکجانبه که در جهت تحمیل واقعیتی غیرقانونی در قدس اشغالی یا اعطای مشروعیت به هرگونه نهاد یا ترتیبات مغایر با قوانین بینالمللی و قطعنامههای سازمان ملل باشد تأکید کردند.
وزرای خارجه این کشورها همچنین بر حمایت کامل خود از وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی تأکید کرده و هرگونه اقدام یکجانبه که وحدت سرزمینی یا حاکمیت این کشور را تضعیف کند، رد کردند.
